Chery Fiyat Listesi Mayıs 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları

Çin'in otomobil dünyasındaki devleri arasında yer alan Chery, Mayıs ayı fiyatlarını internet sitesi üzerinden yayımladı. Popülerliğini her geçen gün artıran Tiggo ve Omoda modellerin fiyatları dikkat çekti. Peki, Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 Pro modelleri ne kadar oldu?

İşte, Chery'nin 2024 Mayıs ayı güncel fiyat listesi...