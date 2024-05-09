Chery Fiyat Listesi Mayıs 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları
Chery Fiyat Listesi Mayıs 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://cherytr.com
Çin'in otomobil dünyasındaki devleri arasında yer alan Chery, Mayıs ayı fiyatlarını internet sitesi üzerinden yayımladı. Popülerliğini her geçen gün artıran Tiggo ve Omoda modellerin fiyatları dikkat çekti. Peki, Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 Pro modelleri ne kadar oldu?
İşte, Chery'nin 2024 Mayıs ayı güncel fiyat listesi...
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Chery Fiyat Listesi
Chery Omoda 5 Fiyat Listesi Mayıs 2024
Chery Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi Mayıs 2024
Chery Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi Mayıs 2024
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