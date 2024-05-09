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Chery Fiyat Listesi Mayıs 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları

Chery Fiyat Listesi Mayıs 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları

Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.05.2024 - 23:06

Çin'in otomobil dünyasındaki devleri arasında yer alan Chery, Mayıs ayı fiyatlarını internet sitesi üzerinden yayımladı. Popülerliğini her geçen gün artıran Tiggo ve Omoda modellerin fiyatları dikkat çekti. Peki, Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 Pro modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Chery'nin 2024 Mayıs ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://cherytr.com
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Chery Fiyat Listesi

Chery Fiyat Listesi

Son dönemlerde, ülkemizdeki popülerliği hızla artan Chery Omoda, Mayıs ayı itibarıyla 1.328.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Aşağıda yer alan fiyatlar ise Chery tarafından tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Fakat kredi, kampanya ve opsiyon tercihlerinize göre fiyatlarda değişiklik olabilir.

Chery Omoda 5 Fiyat Listesi Mayıs 2024

Chery Omoda 5 Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • Comfort 1.328.000 TL

  • Luxury 1.418.000 TL

  • Excellent 1.528.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi Mayıs 2024

Chery Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • Comfort 1.343.000 TL

  • Luxury 1.468.000 TL

  • Excellent 1.578.000 TL

  • Avantgarde 1.678.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi Mayıs 2024

Chery Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • Luxury 1.583.000 TL

  • Excellent 1.693.000 TL

  • Avantgarde 1.868.000 TL

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