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Dacia Fiyat Listesi Mayıs 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Dacia Fiyat Listesi Mayıs 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.05.2024 - 21:54

Romanya'nın lider otomotiv markası Dacia, Mayıs ayının fiyat listelerini yayımladı. Markanın gözde modellerinde fiyat artışı yaşandı. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu? 

İşte Dacia'nın 2024 Mayıs ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

Markanın, geçtiğimiz aya göre tüm modellerine zam geldi. Aşağıda yer alan ve Dacia tarafından tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik göstermektedir.

Dacia Sandero Fiyat Listesi Mayıs 2024

Dacia Sandero Fiyat Listesi Mayıs 2024

Essential Tce 90 bg CVT 923.000 TL

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Mayıs 2024

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • Essential Stepway Tce 90 bg 908.000 TL (2023 Model)

  • Essential Stepway Tce 90 bg CVT 953.000 TL (2023 Model)

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.066.000 TL (2024 Model)

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.113.000 TL (2024 Model)

Dacia Duster Fiyat Listesi Mayıs 2024

Dacia Duster Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • Expression ECO-G 100 bg 1.177.900 TL 

  • Expression TCe 150 bg EDC 1.271.000 TL 

  • Essential TCe 150 bg EDC 1.211.000 TL 

  • Essential TCe 150 bg 4x4 1.401.000 TL 

  • Expression TCe 150 bg 4x4 1.443.000 TL 

  • Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.555.000 TL 

  • Journey TCe 150 bg EDC 1.315.900 TL 

  • Extreme TCe 150 bg EDC 1.366.900 TL 

  • Journey Blue dCi 115 bg 4x4 1.624.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Mayıs 2024

Dacia Jogger Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.116.000 TL (2023 Model)

  • Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.130.000 TL (2023 Model)

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.240.000 TL (2024 Model)

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.265.000 TL (2024 Model)

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Dacia Spring Fiyat Listesi Mayıs 2024

Dacia Spring Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • Extreme Electric 65 bg 885.000 TL

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