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Fiat Fiyat Listesi Mayıs 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat Fiyat Listesi Mayıs 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.05.2024 - 22:48

İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, merakla beklenen Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili konumunda yer alan Egea modellerin fiyatları dikkat çekti. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ne kadar oldu? 

İşte, Fiat Mayıs 2024 güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Fiat Fiyat Listesi

Fiat Fiyat Listesi

Türkiye'nin en çok satan otomobili Egea, Mayıs ayından itibaren 969.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, Fiat tarafından kampanyalı anahtar teslim fiyatları olarak belirlenmiştir. Bu nedenle kredi, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Mayıs 2024

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 969.900 TL

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.143.900 TL 

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.305.900 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.437.900 TL

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.024.900 TL

  • Urban 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.198.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.257.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.360.900 TL 

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.482.900 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.079.900 TL

  • Lounge 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.253.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.415.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.537.900 TL

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.134.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.470.900 TL 

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.592.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Mayıs 2024

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.052.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.361.900 TL 

  • Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.482.900 TL 

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.097.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel DCT 1.406.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.528.900 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.152.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.461.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.583.900 TL

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.207.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.516.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.638.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Mayıs 2024

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.428.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.550.900 TL 

  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP Manuel Benzinli 1.311.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.483.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.605.900 TL

Fiat Panda Fiyat Listesi Mayıs 2024

Fiat Panda Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • City 1.0 70 HP Hybrid 830.900 TL (2023 Model) 

  • Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid 887.900 TL (2023 Model)

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Fiat 500 Fiyat Listesi Mayıs 2024

Fiat 500 Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid 997.900 TL (2023 Model) 

  • Cabrio Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid 1.111.900 TL (2023 Model) 

  • 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh 1.325.900 TL (2023 Model) 

  • 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh 1.355.900 TL (2023 Model) 

  • 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh 1.390.900 TL (2023 Model) 

  • 500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 1.517.900 TL (2023 Model) 

  • 500X Soft Top 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 1.567.900 TL (2023 Model)

Fiat Topolino Fiyat Listesi Mayıs 2024

Fiat Topolino Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 449.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 479.900 TL

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