Fiat Fiyat Listesi Mayıs 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Türkiye'nin en çok satan otomobili Egea, Mayıs ayından itibaren 969.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, Fiat tarafından kampanyalı anahtar teslim fiyatları olarak belirlenmiştir. Bu nedenle kredi, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.