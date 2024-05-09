Fiat Fiyat Listesi Mayıs 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Fiat Fiyat Listesi Mayıs 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, merakla beklenen Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili konumunda yer alan Egea modellerin fiyatları dikkat çekti. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ne kadar oldu?
İşte, Fiat Mayıs 2024 güncel fiyat listesi...
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Fiat Fiyat Listesi
Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Mayıs 2024
Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Mayıs 2024
Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Mayıs 2024
Fiat Panda Fiyat Listesi Mayıs 2024
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Fiat 500 Fiyat Listesi Mayıs 2024
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