Dünyanın En Pahalı Elektrikli Otomobili Rolls-Royce Spectre Türkiye'de Satışa Çıktı!
Dünyanın En Pahalı Elektrikli Otomobili Rolls-Royce Spectre Türkiye'de Satışa Çıktı!
Dünyanın en pahalı elektrikli otomobilleri arasında yer alan yeni Rolls-Royce Spectre, geçtiğimiz gün düzenlenen bir lansman ile birlikte Türkiye'de resmi olarak satışa çıktı.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü otomotiv devi Rolls-Royce, Spectre isimli ilk elektrikli otomobilini Türkiye'ye getirdiğini resmen duyurdu.
Lüks araçları ile tanınan marka, geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlediği bir etkinlik ile Rolls-Royce Spectre modelini ülkemizde resmi olarak satışa sundu.
Edinilen bilgilere göre, Avrupa'da 375 bin euro'luk fiyat etiketine sahip olan otomobil, Türkiye'de 29 milyon TL (⁓850 bin euro) karşılığında satın alınabilecek.
Fiyatıyla dudak uçuklatan araç, 577 beygir gücü ve 900 Nm tork üretebilen yüzde 100 elektrikli bir motora ev sahipliği yaparken, tek şarjda 418 kilometre kadar yol alabiliyor.
Yaklaşık olarak 5.5 metre uzunluk, 2 metre genişlik ve 3 metre aks mesafesindeki yeni Spectre, terazide neredeyse üç ton ağırlığa ulaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Lüsk otomobil, en son teknolojilerle donatılmış iç mekanını marka ile özdeşleşen 5.500'den fazla yıldızdan oluşan Starlight Tavan Döşemesi ile tamamlıyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Yeni Rolls-Royce Spectre Türkiye'deki pahalı fiyatını hak edecek cinsten bir araç mı? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ali Kocabaş a verilsin, A8 Audiden az yakar
Yorumsuz…