MİT Çocukları Tek Tek Uyardı! Çocuklar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalı?
MİT Çocukları Tek Tek Uyardı! Çocuklar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalı?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sayfası üzerinden çocuklara yönelik bir uyarıda bulundu. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, MİT, çocukların sosyal medyada nasıl güvende kalacaklarını madde madde açıkladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) çocukların sosyal medya kullanımına yönelik önemli uyarılarda bulundu.
1. Hesabınızı Gizli tutun
2. Tanımadığınız kişilerle iletişime geçmeyin
3. Paylaşım yaparken dikkatli olun
4. Sosyal medyayı güvenli kullanın
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Siber zorbalığa izin vermeyin
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın