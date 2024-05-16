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MİT Çocukları Tek Tek Uyardı! Çocuklar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalı?

MİT Çocukları Tek Tek Uyardı! Çocuklar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 14:35

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sayfası üzerinden çocuklara yönelik bir uyarıda bulundu. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, MİT, çocukların sosyal medyada nasıl güvende kalacaklarını madde madde açıkladı.

İşte detaylar...

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Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) çocukların sosyal medya kullanımına yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) çocukların sosyal medya kullanımına yönelik önemli uyarılarda bulundu.

MİT, resmi internet sayfasında paylaştığı haberde, 'Çocukların Sosyal Medyayı Güvenli Kullanımı' başlığı altında 5 tane madde yayınladı.

Peki çocukların sosyal medyada güvende olması için neler yapmaları gerekir?

1. Hesabınızı Gizli tutun

1. Hesabınızı Gizli tutun

Çocuklar sosyal medya hesaplarının gizli moda alması ve paylaşımlarını yalnızca tanıdık kişilerin görebildiğinden emin olmaları konusunda uyarıldı. 

  • 'Hesap ayarları' bölümünden gizlilik ile ilgili ayarları yapın.

2. Tanımadığınız kişilerle iletişime geçmeyin

2. Tanımadığınız kişilerle iletişime geçmeyin

Çocuklar özellikle tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık teklifleri konusunda uyarıldı. 

  • Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık ve takip isteklerini kabul etmeyin. 

  • Tanımadığınız kişilerden gelen, özellikle rahatsız edici mesajları ailenizle ya da güvendiğiniz bir yetişkinle paylaşın.

  • Sizinle iletişim kurmaya çalışan kişilerin aslında söyledikleri kişi olmayabileceğini aklınızdan çıkarmayın. 

  • Size yapmak istemediğiniz şeyleri yapmanızı söyleyen kişiler ile karşılaşırsanız mutlaka ailenizle paylaşın.

3. Paylaşım yaparken dikkatli olun

3. Paylaşım yaparken dikkatli olun

  • İnternette her şeyin kayıtlı kaldığını unutmayın.

  • Hem kendinizle hem de başkalarıyla ilgili herhangi bir fotoğraf ya da içerik paylaşmadan önce iyice düşünün.

  • Başkalarının fotoğraflarını izin almadan paylaşmayın.

  • Doğum tarihiniz, yaşadığınız yer, okulunuzun adı, aile üyelerinin isimleri gibi kişisel bilgilerinizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayın.

  • Sosyal medya hesaplarınızı güçlü bir parolayla koruyun. Bu parolayı unutmanız durumunda size vermeleri için aileniz dışında kimse ile paylaşmayın.

4. Sosyal medyayı güvenli kullanın

4. Sosyal medyayı güvenli kullanın

  • Her bir sosyal medya hesabınız için farklı parola kullanın.

  • Yaşınıza uygun olmayan uygulamaları indirmeyin. 

  • Linklere tıklarken seçici davranın, tanımadığınız kişilerden gelen linklere tıklamayın.

  • Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayın.

  • Sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek gündelik hayatınıza ve sosyal ilişkilerinize zarar verebileceğinden arkadaşlarınızla zaman geçirmek, sanatla uğraşmak ve kitap okumak gibi aktivitelerinize daha çok vakit ayırın.

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5. Siber zorbalığa izin vermeyin

5. Siber zorbalığa izin vermeyin

  • Yaptığınız yorumların başkalarını küçük düşürebileceğini ve onları kötü etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak hareket edin. 

  • Sizinle aynı fikirde olmayan kişilere karşı saygılı olun ve hiçbir zaman hakaret etmeyin. 

  • Sizi rahatsız eden ve zorbalık yapan kişileri engelleyin ve sosyal medya platformuna şikayet edin.

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