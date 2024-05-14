New York ve Dublin Arasında Kurulan Portal Uygunsuz Hareketler Sonucunda Kapatıldı

Portalın tasarımcısı Gylys yaptığı açıklamada “Portallar, sınırları ve farklılıkları aşan insanlarla tanışmak ve dünyamızı gerçekten olduğu gibi - birleşik ve tek - deneyimlemek için bir davettir” ifadelerini kullanıyor.

Portal, “Canlı yayın yapan portal, uzak yerler arasında bir pencere açarak insanların kendi sosyal çevreleri ve kültürleri dışında buluşmalarına, coğrafi sınırları aşmalarına ve küresel bağlılığın güzelliğini kucaklamalarına olanak sağlıyor.” ifadeleriyle tanıtılıyor.