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New York ve Dublin Arasında Kurulan Portal Uygunsuz Hareketler Sonucunda Kapatıldı

New York ve Dublin Arasında Kurulan Portal Uygunsuz Hareketler Sonucunda Kapatıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.05.2024 - 19:14

Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kenti ile İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin arasında bir 'portal' açılmıştı. Her iki şehirdeki insanların birbirlerini canlı olarak görmesini sağlayan portal, başlarda güzel görüntülere sebep olsa da daha sonra çığrından çıktı.

Portal, 'uygunsuz hareketler' sebebiyle kapatıldı.

Kaynak: IFL Science

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Geçtiğimiz hafta New York ve Dublin arasında, filmlerden fırlamış gibi görünen bir 'portal' kuruldu.

Geçtiğimiz hafta New York ve Dublin arasında, filmlerden fırlamış gibi görünen bir 'portal' kuruldu.

Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys'in geliştirmiş olduğu portal tasarımı, her iki şehirdeki insanların birbirleriyle anlık olarak iletişime geçmesini sağlıyor.

Daire şeklinde tasarlanan portalın amacı ise "uzak yerler arasında bir pencere oluşturmak."

Daire şeklinde tasarlanan portalın amacı ise "uzak yerler arasında bir pencere oluşturmak."

Portalın tasarımcısı Gylys yaptığı açıklamada “Portallar, sınırları ve farklılıkları aşan insanlarla tanışmak ve dünyamızı gerçekten olduğu gibi - birleşik ve tek - deneyimlemek için bir davettir” ifadelerini kullanıyor. 

Portal,  “Canlı yayın yapan portal, uzak yerler arasında bir pencere açarak insanların kendi sosyal çevreleri ve kültürleri dışında buluşmalarına, coğrafi sınırları aşmalarına ve küresel bağlılığın güzelliğini kucaklamalarına olanak sağlıyor.” ifadeleriyle tanıtılıyor.

Dublin ve New York'da bulunan vatandaşlar, ilk günlerde portalın amacına uygun olarak birbirlerine sevgi ve kardeşlik temalı mesajlar iletti.

Dublin ve New York'da bulunan vatandaşlar, ilk günlerde portalın amacına uygun olarak birbirlerine sevgi ve kardeşlik temalı mesajlar iletti.

Portalın yüzlerce insanın dikkatini çekmesi ve pek çok kişinin olumlu tepkilerinin ardından, ileride aynı anda düzenlenebilecek bazı etkinlikler bile planlanmıştı.

Sosyal medyada da dikkat çeken portalın güzel günleri ise fazla uzun soluklu olmadı.

Sosyal medyada da dikkat çeken portalın güzel günleri ise fazla uzun soluklu olmadı.

Portal her ne kadar birbirinden güzel mesajların iletilmesini sağlamış olsa da bir süre sonra uygunsuz mesajlar da yer almaya başladı. Kimileri karşı tarafa hareketler çekmeye, küfürler etmeye, uygunsuz fotoğraflar göstermeye başladı.

Son olarak Dublin'den vatandaşların New York'takilere 11 Eylül olaylarından bir görüntüyü gösterdiği ortaya çıktı;

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Portal, Dublin Belediye Meclisi tarafından geçici olarak kapatıldı. Uygunsuz hareketlerin önüne geçebilmek adına bazı teknik geliştirmeler yapılacağı aktarıldı.

Portal, Dublin Belediye Meclisi tarafından geçici olarak kapatıldı. Uygunsuz hareketlerin önüne geçebilmek adına bazı teknik geliştirmeler yapılacağı aktarıldı.

BBC'nin aktardığına göre, portal hakkında yapılan açıklamalarda 'Bu eylemlerin tümünü kontrol edemesek de, bunu ele almak için bazı teknik çözümler uyguluyoruz ve bunlar önümüzdeki 24 saat içinde hayata geçecek” ifadeleri kullanıldı.

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