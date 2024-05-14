New York ve Dublin Arasında Kurulan Portal Uygunsuz Hareketler Sonucunda Kapatıldı
New York ve Dublin Arasında Kurulan Portal Uygunsuz Hareketler Sonucunda Kapatıldı
Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kenti ile İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin arasında bir 'portal' açılmıştı. Her iki şehirdeki insanların birbirlerini canlı olarak görmesini sağlayan portal, başlarda güzel görüntülere sebep olsa da daha sonra çığrından çıktı.
Portal, 'uygunsuz hareketler' sebebiyle kapatıldı.
Kaynak: IFL Science
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Geçtiğimiz hafta New York ve Dublin arasında, filmlerden fırlamış gibi görünen bir 'portal' kuruldu.
Daire şeklinde tasarlanan portalın amacı ise "uzak yerler arasında bir pencere oluşturmak."
Dublin ve New York'da bulunan vatandaşlar, ilk günlerde portalın amacına uygun olarak birbirlerine sevgi ve kardeşlik temalı mesajlar iletti.
Sosyal medyada da dikkat çeken portalın güzel günleri ise fazla uzun soluklu olmadı.
Son olarak Dublin'den vatandaşların New York'takilere 11 Eylül olaylarından bir görüntüyü gösterdiği ortaya çıktı;
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Portal, Dublin Belediye Meclisi tarafından geçici olarak kapatıldı. Uygunsuz hareketlerin önüne geçebilmek adına bazı teknik geliştirmeler yapılacağı aktarıldı.
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