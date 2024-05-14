ChatGPT, Birinci Dünya Savaşı'ndan Kalma El Yazısı Mektubu Türkçeye Çevirdi
ChatGPT, Birinci Dünya Savaşı'ndan Kalma El Yazısı Mektubu Türkçeye Çevirdi
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme sayesinde yapay zekanın insan gibi diyalog kurabildiği, sesli çeviri yapabildiği görüldü. İlker Girit adlı bir sosyal medya kullancısı ise ChatGPT'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan el yazısı bir mektubu Türkçeye çevirmesini istedi.
Kaynak: İlker Girit
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Yapay zekanın en popüler ürünlerinden sohbet robotu ChatGPT, geçtiğimiz günlerde önemli bir güncelleme aldı.
İnsan gibi sesler çıkartan, tonlamalar yapan, iki dil arasındaki diyaloğu anında çeviren yapay zeka robotunun bu gelişimi tüyler ürpertici desek yeridir.
Bir sosyal medya kullanıcısı, takipçilerine anket açarak aşağıdaki soruyu yöneltti;
Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma, el yazısı İngilizce mektup, yaklaşık 20 saniye içerisinde ChatGPT tarafından Türkçeye çevrildi!
Buyurunuz burada ise o anların bir kaydı bulunuyor;
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Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı'da esir düşen bir İngiliz askerine ailesinin yazmış olduğu mektubun ChatGPT tarafından çevirisi ise şu şekilde;
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