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ChatGPT, Birinci Dünya Savaşı'ndan Kalma El Yazısı Mektubu Türkçeye Çevirdi

ChatGPT, Birinci Dünya Savaşı'ndan Kalma El Yazısı Mektubu Türkçeye Çevirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.05.2024 - 21:09

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme sayesinde yapay zekanın insan gibi diyalog kurabildiği, sesli çeviri yapabildiği görüldü. İlker Girit adlı bir sosyal medya kullancısı ise ChatGPT'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan el yazısı bir mektubu Türkçeye çevirmesini istedi.

Kaynak: İlker Girit

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Yapay zekanın en popüler ürünlerinden sohbet robotu ChatGPT, geçtiğimiz günlerde önemli bir güncelleme aldı.

Yapay zekanın en popüler ürünlerinden sohbet robotu ChatGPT, geçtiğimiz günlerde önemli bir güncelleme aldı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, düzenlediği konferansta AI botuna yeni bir güncelleme geldiği açıklandı. ChatGPT'nin artık sesli çeviri yapabilme, metin ile görsel arasında etkileşim sağlama gibi özellikleri bulunuyor.

İnsan gibi sesler çıkartan, tonlamalar yapan, iki dil arasındaki diyaloğu anında çeviren yapay zeka robotunun bu gelişimi tüyler ürpertici desek yeridir.

İnsan gibi sesler çıkartan, tonlamalar yapan, iki dil arasındaki diyaloğu anında çeviren yapay zeka robotunun bu gelişimi tüyler ürpertici desek yeridir.

Bugüne kadar yazdığı metinlerle, verdiği cevaplarla bile kullanıcıları etkilemeyi başaran ChatGPT, artık yalnızca metinler ile kısıtlı değil. Ancak bu konuda da pek çok iyileştirme yapıldığı aktarılıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, takipçilerine anket açarak aşağıdaki soruyu yöneltti;

Bir sosyal medya kullanıcısı, takipçilerine anket açarak aşağıdaki soruyu yöneltti;
twitter.com

Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma, el yazısı İngilizce mektup, yaklaşık 20 saniye içerisinde ChatGPT tarafından Türkçeye çevrildi!

Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma, el yazısı İngilizce mektup, yaklaşık 20 saniye içerisinde ChatGPT tarafından Türkçeye çevrildi!

Buyurunuz burada ise o anların bir kaydı bulunuyor;

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Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı'da esir düşen bir İngiliz askerine ailesinin yazmış olduğu mektubun ChatGPT tarafından çevirisi ise şu şekilde;

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı'da esir düşen bir İngiliz askerine ailesinin yazmış olduğu mektubun ChatGPT tarafından çevirisi ise şu şekilde;

Sevgili Arthur,

Uzun zamandır beklenen mektubun sonunda annenin eline ulaştı ve seni temin ederim ki bu herkesin zihnininden büyük bir yük kurtardı. Hayatta olduğunu öğrenmek beni çok mutlu etti, zira senin hakkında birçok farklı şey düşündük. Yaşattığı heyecanı tahmin edemezin. Annen mektubu bana okumam için verdi, bu gerçekten çok iyi bir davranıştı.

Oradaki durumları gözümde canlandırabiliyorum ama bildiğimiz gibi her şey için güvenilecek tek bir kişi var. Çok fazala şeye ihtiyacın olduğunu görüyorum, bu yüzden sana mümkün olduğunda çok şey göndermeye çalışacağız. Tabii ki ne zaman ulaşacağını bilemiyoruz.

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