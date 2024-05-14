ChatGPT, Birinci Dünya Savaşı'ndan Kalma El Yazısı Mektubu Türkçeye Çevirdi

Sevgili Arthur,

Uzun zamandır beklenen mektubun sonunda annenin eline ulaştı ve seni temin ederim ki bu herkesin zihnininden büyük bir yük kurtardı. Hayatta olduğunu öğrenmek beni çok mutlu etti, zira senin hakkında birçok farklı şey düşündük. Yaşattığı heyecanı tahmin edemezin. Annen mektubu bana okumam için verdi, bu gerçekten çok iyi bir davranıştı.

Oradaki durumları gözümde canlandırabiliyorum ama bildiğimiz gibi her şey için güvenilecek tek bir kişi var. Çok fazala şeye ihtiyacın olduğunu görüyorum, bu yüzden sana mümkün olduğunda çok şey göndermeye çalışacağız. Tabii ki ne zaman ulaşacağını bilemiyoruz.