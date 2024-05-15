Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yapay Zeka Açıklaması: “Halka Açık Olmayanlarını Gördüm”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yapay Zeka Açıklaması: “Halka Açık Olmayanlarını Gördüm”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde hızla gelişen yapay zeka teknolojisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yurt dışında halka henüz açıklanmayan yapay zeka çalışmalarını incelediğini söyleyen Bakan Fidan, gelişmelerin kontrolden çıkabileceğini de ifade etti.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınına katılarak gündeme dair açıkalamalarda bulundu.
ABD’nin kayıtsız şartsız İsrail'i desteklediğini söyleyen Bakan Fidan, “Biz de Filistin'i destekliyoruz. Bu bir ayrım noktası." ifadelerini kullandı.
Hakan Fidan’ın yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler ile ilgili sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.
“Yakından takip ettiğim bir konu. Bunlar istihbaratta da kazandırmak istediğimiz kabiliyetlerdi.”
“Yapay zeka konusu öyle bir noktaya geldi ki, birçok meslek grubu işini kaybetti haberleri yok. Geçenlerde bir ülkedeydim, adını vermeyeyim. Kendileri de yapay zekayla ortak olmuşlar. Bunların halka açık olmayan versiyonları var. Birkaç tanesini görme imkanım oldu. Orada muhasebe işlemleri, mimari işlemler, statik hesapları, mühendislik hesapları, birçok konu kendiliğinden çözülüyor. Bunlar ticarileştiği zaman, toplumsal hayata girdiği zaman artık insanın yerine makinenin geldiğini öngörmek gerekiyor.”
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“Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi var. Geçmişte nükleer silahı elde etti devletler, uzay silahları anlatılıyor. Yapay zeka istihbari alanda çok fazla şey yapacak. İstihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacak. “
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