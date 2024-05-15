Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yapay Zeka Açıklaması: “Halka Açık Olmayanlarını Gördüm”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde hızla gelişen yapay zeka teknolojisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yurt dışında halka henüz açıklanmayan yapay zeka çalışmalarını incelediğini söyleyen Bakan Fidan, gelişmelerin kontrolden çıkabileceğini de ifade etti.