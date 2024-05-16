2. El Otomobillerde Satışlar Düştü Ama Fiyatlar Yükseldi
2. El Otomobillerde Satışlar Düştü Ama Fiyatlar Yükseldi
2. el otomobillerde geçen ay çevrim içi satışlar geçen yılın ayına göre yüzde 9 düşerken, bir önceki aya göre de yüzde 16 düştü. Fiyatlarsa yükseldi.
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İnternet üzerinden 2. el otomobillerde nisan ayında 350 bin 588 kurumsal ilan yayınlanırken, 157 bin 463 adet satış görüldü.
Indicata verilerine göre, 2. el çevrim içi pazarda satış adetleri yıllık bazda yüzde 9, aylık bazda yüzde 16 düştü.
İkinci el çevrim içi araç pazarında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,73, yılbaşından itibaren de yüzde 2,24 arttı.
İkinci el çevrim içi pazarda otomobillerin ortalama satış hızı 47 gün olurken, en hızlı satılan marka Renault oldu. Mercedes-Benz ve BMW markalı araçlar da 63 günlük ortalamayla en yavaş satılan araçlar oldu.
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