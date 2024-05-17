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Yatırım Doğudan Geliyor: Elektrikli Otomobil Devleri Türkiye'de Üretim İçin Ankara'yla Temasta

Yatırım Doğudan Geliyor: Elektrikli Otomobil Devleri Türkiye'de Üretim İçin Ankara'yla Temasta

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 12:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli elektrikli otomobil devleriyle Türkiye’de üretim için görüştüklerini açıkladı. Bloomberg'e yaptığı açıklamada Bakan, iki markayla görüşmelerde son aşamada olunduğunu belirtti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Halihazırda dört farklı Çin markasıyla Türkiye’de üretim için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan ikisiyle görüşmelerin son aşamasına kadar geldik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Halihazırda dört farklı Çin markasıyla Türkiye’de üretim için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan ikisiyle görüşmelerin son aşamasına kadar geldik" dedi.

Bakan Kacır, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Çinli iki markayı BYD ve Chery olarak açıklarken, zaman için de 'Biz artık kısa zaman içinde tamamlanmasını arzu ediyoruz' dedi. 

Görüşmelerin önümüzdeki aylarda tamamlanmasına yönelik Kacır, 'Ümidimiz o yönde. Biz şu anda ikisiyle de mesafe kat ettik. Ama tabii bunlar sonuçta bütün süreçleri değerlendiriyorlar. Bizimle birlikte farklı alternatifleri de değerlendiriyorlar' açıklamasını yaptı.

Chery ve BYD'nin yatırım yeri ve teşvik planları üzerinde çalışmaların da devam ettiğini söylerken, diğer iki firmanın da MG ve Great Wall Motor olduğu belirtildi.

Chery ve BYD'nin yatırım yeri ve teşvik planları üzerinde çalışmaların da devam ettiğini söylerken, diğer iki firmanın da MG ve Great Wall Motor olduğu belirtildi.

Chery, mevcut durumda İspanya’da da üretim merkezi kuruyor. 

Çinli şirketler Avrupa’da yatırım planları kurarken, Bakan, şirketlerin de bunu belirttiğini söyleyerek, 'Batı Avrupa’da yapılmış olan ya da yapılacak olan yatırımların Türkiye’nin alternatifi olarak görülmediğini' de vurguladı.

Chery International Başkanı Zhang Guibing, geçen yıl Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu belirtirken şöyle konuşmuştu:

Chery International Başkanı Zhang Guibing, geçen yıl Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu belirtirken şöyle konuşmuştu:

'Türkiye otomotivde çok büyük bir pazar. Bizim için çok önemli bir ülke. Chery’nin Avrupa hamlesinde bir köprü. Bunun yanında bir otomobil üretmek için tüm alt yapıya sahip. Yedek parçadan teknolojisine kadar tüm üretimi gerçekleştirebileceğiniz bir ülke. Türkiye’ye yatırım yapmayı kesinlikle değerlendiriyoruz.'

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