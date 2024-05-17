Yatırım Doğudan Geliyor: Elektrikli Otomobil Devleri Türkiye'de Üretim İçin Ankara'yla Temasta
Yatırım Doğudan Geliyor: Elektrikli Otomobil Devleri Türkiye'de Üretim İçin Ankara'yla Temasta
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Halihazırda dört farklı Çin markasıyla Türkiye’de üretim için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan ikisiyle görüşmelerin son aşamasına kadar geldik" dedi.
Chery ve BYD'nin yatırım yeri ve teşvik planları üzerinde çalışmaların da devam ettiğini söylerken, diğer iki firmanın da MG ve Great Wall Motor olduğu belirtildi.
Chery International Başkanı Zhang Guibing, geçen yıl Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu belirtirken şöyle konuşmuştu:
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