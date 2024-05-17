Yatırım Doğudan Geliyor: Elektrikli Otomobil Devleri Türkiye'de Üretim İçin Ankara'yla Temasta

Bakan Kacır, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Çinli iki markayı BYD ve Chery olarak açıklarken, zaman için de 'Biz artık kısa zaman içinde tamamlanmasını arzu ediyoruz' dedi.

Görüşmelerin önümüzdeki aylarda tamamlanmasına yönelik Kacır, 'Ümidimiz o yönde. Biz şu anda ikisiyle de mesafe kat ettik. Ama tabii bunlar sonuçta bütün süreçleri değerlendiriyorlar. Bizimle birlikte farklı alternatifleri de değerlendiriyorlar' açıklamasını yaptı.