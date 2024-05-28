"Yeni Nesil Araba Sahibi Olmak Yerine Kiralıyor" Diyen Yöneticinin Sözleri Gençlerin Yorumlarıyla Karşılaştı

Araç kiralama bazı kişiler için araç almaktan daha uygun bir yöntem olurken, özellikle şirketlerin yöneldiği bir alan oluyor. Son yıllarda otomobil fiyatlarındaki artış ve Türkiye'de sıfır otomobillerdeki vergilerin yüksekliği araba almayı hayaller arasına kattı. Kısa süreli kiralama ile araç ihtiyacını karşılayanların da arttığı görülüyor. Bu açıdan bir şirket yöneticisinin yaptığı açıklama da sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı.