"Yeni Nesil Araba Sahibi Olmak Yerine Kiralıyor" Diyen Yöneticinin Sözleri Gençlerin Yorumlarıyla Karşılaştı
"Yeni Nesil Araba Sahibi Olmak Yerine Kiralıyor" Diyen Yöneticinin Sözleri Gençlerin Yorumlarıyla Karşılaştı
Araç kiralama bazı kişiler için araç almaktan daha uygun bir yöntem olurken, özellikle şirketlerin yöneldiği bir alan oluyor. Son yıllarda otomobil fiyatlarındaki artış ve Türkiye'de sıfır otomobillerdeki vergilerin yüksekliği araba almayı hayaller arasına kattı. Kısa süreli kiralama ile araç ihtiyacını karşılayanların da arttığı görülüyor. Bu açıdan bir şirket yöneticisinin yaptığı açıklama da sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı.
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Pandemi sürecinde üretim ve tedarik sorunlarının başlattığı araç fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de ÖTV'nin etkisi ve kurlardaki yükselişle katlanmıştı.
Alım gücündeki düşüşle birlikte yükselen otomobil fiyatları, araba sahibi olmayı farklı bir boyuta taşıdı. Son 1 yılda da artan fiyatlara kredi faizlerindeki yükseliş de eklenince 3-4 yıl öncesinin ev fiyatlarında araba fiyatları oluştu.
Araç ihtiyacı olanlar da kısa süreli kiralamalara yöneldi.
Ancak sözleri sosyal medyada dikkat çekti.
Araba alamayacağını düşünen bir yeni nesil olduğu yorumlara yansırken,
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Fiyatlardaki yükselişle alım gücündeki düşüşün yeni neslin hayata başlarken en büyük engeli olduğu biliniyor.
Araç sahibi olmak istediğini belirten birçok gencin de yorumlarda yer aldığı görülürken,
Eğitimi için toplu taşımayı kullanırken bile kılı kırk yaran gençlerin yorumları dikkat çekiyor.
Siz ne dersiniz?
Bir süre önce ev alımları için gençlerin artık ev sahibi olmayı tercih etmediği açıklanıyordu.
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Türkiye'de gençler araç sahibi olmak istemiyor mu?
Araç alabilecek kazanca erişemedikleri için kendi gerçekleri içinde yaşamaya mı devam ediyorlar?
Finansal gücü olup, araba sahibi olmayı tercih etmeyen bir kitlenin varlığından da söz edilebilir elbette.
Bunun genellenmesi ne kadar uygun olur?
Siz ne dersiniz?
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