Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
"Yeni Nesil Araba Sahibi Olmak Yerine Kiralıyor" Diyen Yöneticinin Sözleri Gençlerin Yorumlarıyla Karşılaştı

"Yeni Nesil Araba Sahibi Olmak Yerine Kiralıyor" Diyen Yöneticinin Sözleri Gençlerin Yorumlarıyla Karşılaştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.05.2024 - 10:43

Araç kiralama bazı kişiler için araç almaktan daha uygun bir yöntem olurken, özellikle şirketlerin yöneldiği bir alan oluyor. Son yıllarda otomobil fiyatlarındaki artış ve Türkiye'de sıfır otomobillerdeki vergilerin yüksekliği araba almayı hayaller arasına kattı. Kısa süreli kiralama ile araç ihtiyacını karşılayanların da arttığı görülüyor. Bu açıdan bir şirket yöneticisinin yaptığı açıklama da sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pandemi sürecinde üretim ve tedarik sorunlarının başlattığı araç fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de ÖTV'nin etkisi ve kurlardaki yükselişle katlanmıştı.

Pandemi sürecinde üretim ve tedarik sorunlarının başlattığı araç fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de ÖTV'nin etkisi ve kurlardaki yükselişle katlanmıştı.

Alım gücündeki düşüşle birlikte yükselen otomobil fiyatları, araba sahibi olmayı farklı bir boyuta taşıdı. Son 1 yılda da artan fiyatlara kredi faizlerindeki yükseliş de eklenince 3-4 yıl öncesinin ev fiyatlarında araba fiyatları oluştu.

Alım gücündeki düşüşle birlikte yükselen otomobil fiyatları, araba sahibi olmayı farklı bir boyuta taşıdı. Son 1 yılda da artan fiyatlara kredi faizlerindeki yükseliş de eklenince 3-4 yıl öncesinin ev fiyatlarında araba fiyatları oluştu.

Araç ihtiyacı olanlar da kısa süreli kiralamalara yöneldi.

Araç ihtiyacı olanlar da kısa süreli kiralamalara yöneldi.

BloombergHT yayınına katılan Garenta ve İkinciyeni internet sitesinin Genel Müdürü Şafak Savcı, 'Yeni nesil artık sahip olmak değil, ihtiyacı olduğunda ihtiyacı olarak kullanmak istiyor' açıklamasıyla dikkat çekti. 

Araç kiralamanın finansal açıdan hesaplandığında daha kârlı olduğunu dile getiren Savcı, 'Artık böyle bir trend var' dedi.

Ancak sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

Ancak sözleri sosyal medyada dikkat çekti.
twitter.com

Araba alamayacağını düşünen bir yeni nesil olduğu yorumlara yansırken,

Araba alamayacağını düşünen bir yeni nesil olduğu yorumlara yansırken,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fiyatlardaki yükselişle alım gücündeki düşüşün yeni neslin hayata başlarken en büyük engeli olduğu biliniyor.

Fiyatlardaki yükselişle alım gücündeki düşüşün yeni neslin hayata başlarken en büyük engeli olduğu biliniyor.
twitter.com

Araç sahibi olmak istediğini belirten birçok gencin de yorumlarda yer aldığı görülürken,

Araç sahibi olmak istediğini belirten birçok gencin de yorumlarda yer aldığı görülürken,
twitter.com

Eğitimi için toplu taşımayı kullanırken bile kılı kırk yaran gençlerin yorumları dikkat çekiyor.

Eğitimi için toplu taşımayı kullanırken bile kılı kırk yaran gençlerin yorumları dikkat çekiyor.
twitter.com

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com

Bir süre önce ev alımları için gençlerin artık ev sahibi olmayı tercih etmediği açıklanıyordu.

Bir süre önce ev alımları için gençlerin artık ev sahibi olmayı tercih etmediği açıklanıyordu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'de gençler araç sahibi olmak istemiyor mu?

Türkiye'de gençler araç sahibi olmak istemiyor mu?
twitter.com

Araç alabilecek kazanca erişemedikleri için kendi gerçekleri içinde yaşamaya mı devam ediyorlar?

Araç alabilecek kazanca erişemedikleri için kendi gerçekleri içinde yaşamaya mı devam ediyorlar?
twitter.com

Finansal gücü olup, araba sahibi olmayı tercih etmeyen bir kitlenin varlığından da söz edilebilir elbette.

Finansal gücü olup, araba sahibi olmayı tercih etmeyen bir kitlenin varlığından da söz edilebilir elbette.
twitter.com

Bunun genellenmesi ne kadar uygun olur?

Bunun genellenmesi ne kadar uygun olur?
twitter.com

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın