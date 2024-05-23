TÜİK Açıkladı: Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Araba Renkleri!
TÜİK Açıkladı: Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Araba Renkleri!
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Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına dair motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.
12. Sarı: 1465 adet ile toplam araçların yüzde 0,4'ünü oluşturuyor.
11. Mor: 1855 ile toplam araçların yüzde 0,5'ini oluşturuyor.
10. Turuncu: 3 bin 900 ile toplam araçların yüzde 1,1'ini oluşturuyor.
9. Yeşil: 9 bin 115 ile toplam araçların yüzde 2,7'sini oluşturuyor.
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8. Kırmızı: 21 bin 794 ile toplam araçların yüzde 6,3'ünü oluşturuyor.
7. Mavi: 41 bin 259 ile toplam araçların yüzde 12'sini oluşturuyor.
6. Siyah: 42 bin 766 ile toplam araçların yüzde 12,4'ünü oluşturuyor.
5. Beyaz: 85 bin 234 ile toplam araçların yüzde 24,8'ini oluşturuyor.
4. Gri: 134 bin 883 4 ile toplam araçların yüzde 29,3'ünü oluşturuyor.
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