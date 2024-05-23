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TÜİK Açıkladı: Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Araba Renkleri!

TÜİK Açıkladı: Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Araba Renkleri!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.05.2024 - 14:39

TÜİK, trafiğe kaydı yapılmış olan araçlara dair veriler açıkladı. Açıklanan verilerde, vatandaşların en çok tercih ettiği araç renkleri de belli oldu. Peki Türkiye'de en çok hangi renk araba tercih ediliyor?

Kaynak: Ekonomim

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Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına dair motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına dair motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Ekonomim'in haberine göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın Nisan ayındaki taşıt sayısına oranla %9,4 artarak 196 bin 309’a yükseldi. 

Türkiye'de en çok tercih edilen araba renkleri de belli oldu.

12. Sarı: 1465 adet ile toplam araçların yüzde 0,4'ünü oluşturuyor.

12. Sarı: 1465 adet ile toplam araçların yüzde 0,4'ünü oluşturuyor.

11. Mor: 1855 ile toplam araçların yüzde 0,5'ini oluşturuyor.

11. Mor: 1855 ile toplam araçların yüzde 0,5'ini oluşturuyor.

10. Turuncu: 3 bin 900 ile toplam araçların yüzde 1,1'ini oluşturuyor.

10. Turuncu: 3 bin 900 ile toplam araçların yüzde 1,1'ini oluşturuyor.

9. Yeşil: 9 bin 115 ile toplam araçların yüzde 2,7'sini oluşturuyor.

9. Yeşil: 9 bin 115 ile toplam araçların yüzde 2,7'sini oluşturuyor.
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8. Kırmızı: 21 bin 794 ile toplam araçların yüzde 6,3'ünü oluşturuyor.

8. Kırmızı: 21 bin 794 ile toplam araçların yüzde 6,3'ünü oluşturuyor.

7. Mavi: 41 bin 259 ile toplam araçların yüzde 12'sini oluşturuyor.

7. Mavi: 41 bin 259 ile toplam araçların yüzde 12'sini oluşturuyor.

6. Siyah: 42 bin 766 ile toplam araçların yüzde 12,4'ünü oluşturuyor.

6. Siyah: 42 bin 766 ile toplam araçların yüzde 12,4'ünü oluşturuyor.

5. Beyaz: 85 bin 234 ile toplam araçların yüzde 24,8'ini oluşturuyor.

5. Beyaz: 85 bin 234 ile toplam araçların yüzde 24,8'ini oluşturuyor.

4. Gri: 134 bin 883 4 ile toplam araçların yüzde 29,3'ünü oluşturuyor.

4. Gri: 134 bin 883 4 ile toplam araçların yüzde 29,3'ünü oluşturuyor.

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