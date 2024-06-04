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Honda Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatları

Honda Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatları

Honda
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 15:12

Japon otomobil devi Honda'nın Haziran ayı fiyatları açıklandı. Otomobil satın almayı düşünenlerin dikkatle takip ettiği fiyat listelerinde, geçen aya kıyasla bazı değişiklikler yer aldı. Peki, Honda'nın popüler modelleri olan Civic, City, CRV, Jazz ve Accord'un yeni fiyatları ne oldu?

Aşağıda, Honda'nın 2024 yılı Haziran ayına ait güncel fiyat listesini bulabilirsiniz...

Kaynak: https://www.honda.com.tr/
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Honda Fiyat Listesi

Honda Fiyat Listesi

Geçtiğimiz ay, markanın en uygun fiyatlı modeli olan City, kampanyalı olarak 1 milyon 40 bin liradan satışa sunulmuştu. Aynı model, yeni ayda 1 milyon 90 bin liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda HR-V Fiyat Listesi Haziran 2024

Honda HR-V Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.865.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 1.927.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik  Style 2.050.000 TL

Honda CR-V Fiyat Listesi Haziran 2024

Honda CR-V Fiyat Listesi Haziran 2024
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 3.310.000 TL

Honda ZR-V Fiyat Listesi Haziran 2024

Honda ZR-V Fiyat Listesi Haziran 2024
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 2.785.000 TL

Honda Jazz Fiyat Listesi Haziran 2024

Honda Jazz Fiyat Listesi Haziran 2024
  • 1.5 L Hibrit Otomatik Advance 1.479.000 TL
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Honda Type-R fiyat Fiyat Listesi Haziran 2024

Honda Type-R fiyat Fiyat Listesi Haziran 2024
  • 2.0 L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.172.000 TL

Honda Civic Fiyat Listesi Haziran 2024

Honda Civic Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.783.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.873.000 TL

Honda City Fiyat Listesi Haziran 2024

Honda City Fiyat Listesi Haziran 2024
  • 1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive 1.255.000 TL

Honda Accord Fiyat Listesi Haziran 2024

Honda Accord Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 2.152.000 TL

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik  Executive+ 2.301.000 TL 

(Model yılı 2023)

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