Honda Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatları
Honda Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.honda.com.tr/
Japon otomobil devi Honda'nın Haziran ayı fiyatları açıklandı. Otomobil satın almayı düşünenlerin dikkatle takip ettiği fiyat listelerinde, geçen aya kıyasla bazı değişiklikler yer aldı. Peki, Honda'nın popüler modelleri olan Civic, City, CRV, Jazz ve Accord'un yeni fiyatları ne oldu?
Aşağıda, Honda'nın 2024 yılı Haziran ayına ait güncel fiyat listesini bulabilirsiniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Honda Fiyat Listesi
Honda HR-V Fiyat Listesi Haziran 2024
Honda CR-V Fiyat Listesi Haziran 2024
Honda ZR-V Fiyat Listesi Haziran 2024
Honda Jazz Fiyat Listesi Haziran 2024
İçeriğin Devamı Aşağıda
Honda Type-R fiyat Fiyat Listesi Haziran 2024
Honda Civic Fiyat Listesi Haziran 2024
Honda City Fiyat Listesi Haziran 2024
Honda Accord Fiyat Listesi Haziran 2024
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın