Honda Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatları

Geçtiğimiz ay, markanın en uygun fiyatlı modeli olan City, kampanyalı olarak 1 milyon 40 bin liradan satışa sunulmuştu. Aynı model, yeni ayda 1 milyon 90 bin liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.