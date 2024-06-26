A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki Maç Takvimi Açıklandı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki Maç Takvimi Açıklandı!
Paris Olimpiyat Oyunları’nda şampiyonluk mücadelesi verecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
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Polonya'ya 3-2 yenilerek Milletler Ligi'ne çeyrek finalde vedan eden A Milli Kadın Voleybol Takımız, Fransa'da parkeye çıkıyor.
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27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek olan Milliler, C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan ay-yıldızlı ekibimizin maç programı şu şekilde 👇
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