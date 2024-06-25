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Sen Bir Yönetici misin Yoksa Girişimci mi?

etiket Sen Bir Yönetici misin Yoksa Girişimci mi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 17:01

Bu testte verdiğin cevaplara göre senin bir girişimci mi yoksa yönetici mi olduğunu açığa çıkarıyoruz!

Hazırsan başlayalım!

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1. İlk soruyla başlayalım! Bir yeni fikir geliştirdin diyelim, onu uygulamak için ne yaparsın?

2. Zor bir karar vermen gerekiyor diyelim. Hangi yaklaşım sana daha uygundur?

3. Diyelim ki yeni bir proje için ekip kurman gerekiyor, nasıl bir yaklaşım izlersin?

4. Risk almaya ne kadar açıksın?

5. Peki ya sen ne kadar rekabetçisin?

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6. Zorlu bir durumda karşılaştığında nasıl tepki verirsin?

6. Zorlu bir durumda karşılaştığında nasıl tepki verirsin?

7. Yeni bir iş fikrini sunacaksın diyelim. Sunumunun en can alıcı noktası ne olur?

8. Son soru! İş dünyasında bir süper kahraman olacak olsan süper gücün ne olurdu?

Girişimci!

Sen, girişimci ruhunun ateşini her zaman canlı tutan, cesur ve yenilikçi birisin. Her yeni fırsatta heyecanla kendini bulur, karşına çıkan zorlukları fırsata dönüştürmek için sabırsızlanırsın. Yaratıcı düşünce tarzın ve sıra dışı fikirlerinle tanınırsın. Senin için sınırlar yoktur, sadece yeni ufuklar ve keşfedilmemiş alanlar vardır. Risk almaktan korkmaz, aksine onu bir macera olarak görürsün ve bu macerada ilerlerken her anını dolu dolu yaşarsın. Ekip arkadaşlarına ve iş ortaklarına ilham verir, onları büyük düşünmeye teşvik edersin. Güçlü bir vizyonun ve tutkulu bir azmin var. İşte bu seni her zaman başarıya götüren en büyük itici güç!

Yönetici!

Sen, yönetici ruhunun adeta güçlü bir temsilcisisin. İşin her alanında liderlik ve organizasyon becerilerinle öne çıkıyorsun. Her zorlukla karşılaştığında sakin kalabiliyorsun çünkü senin için sorunlar her zaman çözülecek engeller oluyor. Her biriyle başa çıkmayı kendin için bir fırsat olarak görüyorsun. Analitik zekân ve stratejik bakış açın, seni karşılaştığın her durumu değerlendirmeye ve en iyi çözümü bulmaya yönlendiriyor. Kararlılığın ve azminle, her zaman hedeflerine doğru ilerler ve takımını da bu hedeflere ulaşmaları için cesaretlendirirsin. Güvenilir bir lider olarak bilinirsin çünkü sözlerinle ve eylemlerinle her zaman arkasında durursun. Seninle çalışmak, güçlü bir liderin yönlendirmesi olmanın rahatlığını getirecektir!

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