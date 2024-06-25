Sen Bir Yönetici misin Yoksa Girişimci mi?
Sen Bir Yönetici misin Yoksa Girişimci mi?
Bu testte verdiğin cevaplara göre senin bir girişimci mi yoksa yönetici mi olduğunu açığa çıkarıyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk soruyla başlayalım! Bir yeni fikir geliştirdin diyelim, onu uygulamak için ne yaparsın?
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2. Zor bir karar vermen gerekiyor diyelim. Hangi yaklaşım sana daha uygundur?
3. Diyelim ki yeni bir proje için ekip kurman gerekiyor, nasıl bir yaklaşım izlersin?
4. Risk almaya ne kadar açıksın?
5. Peki ya sen ne kadar rekabetçisin?
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