Bazı Hayvanlar Neden Kendi Dışkısını Yer?

Dışkı, çoğu zaman vücudun sindiremediği kalori ve besinlerle dolu oluyor ve bu da bazı hayvanlar için gerçek bir enerji kaynağına dönüşüyor. Örneğin, Afrika fillerinin yavruları yetişkin dışkısı yiyerek sindirim enzimlerini alıyor ve bu da bağırsak sağlıklarına katkıda bulunuyor.

Yine dağ tavşanları kış aylarında kendi dışkılarını tüketerek besin takviyesi sağlıyor. Yırtıcı hayvanların dışkısında ise protein oranı yüksek olabiliyor ve akbaba gibi bazı kuşlar bu fırsatı kaçırmıyor.