Ücretli Çalışan Herkesin Aklındaki Soru: Brüt ve Net Ücret Arasındaki Fark Nedir?

İş görüşmesinde ya da bordroya göz attığında, karşına çıkan o iki kelime: Brüt ve Net. İlk bakışta kulağa pek benzer gelseler de, banka hesabında bıraktıkları etki tamamen farklı. Hele bir de “Maaşınız 40.000 TL brüt” gibi bir cümle duyduysan, içinden “Şahane para!” diye düşünmüş olabilirsin ama gerçek biraz daha farklı. Çünkü o para, önce birden fazla istasyonda duracak; SGK uğrayacak, vergiye selam verecek, işsizlik sigortasıyla vedalaşacak... Sonra, son durak senin cebin olacak.

Peki tam olarak bu süreçte neler oluyor? İşte kafalardaki o meşhur soru işaretini ortadan kaldırmak için buradayız! 👇