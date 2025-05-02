Ücretli Çalışan Herkesin Aklındaki Soru: Brüt ve Net Ücret Arasındaki Fark Nedir?
İş görüşmesinde ya da bordroya göz attığında, karşına çıkan o iki kelime: Brüt ve Net. İlk bakışta kulağa pek benzer gelseler de, banka hesabında bıraktıkları etki tamamen farklı. Hele bir de “Maaşınız 40.000 TL brüt” gibi bir cümle duyduysan, içinden “Şahane para!” diye düşünmüş olabilirsin ama gerçek biraz daha farklı. Çünkü o para, önce birden fazla istasyonda duracak; SGK uğrayacak, vergiye selam verecek, işsizlik sigortasıyla vedalaşacak... Sonra, son durak senin cebin olacak.
Peki tam olarak bu süreçte neler oluyor? İşte kafalardaki o meşhur soru işaretini ortadan kaldırmak için buradayız! 👇
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Önce tanışalım: Brüt ücret ne demek?
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Peki net ücret nedir?
O zaman nereye gidiyor bu paralar?
"Zam aldım ama maaşım azaldı?" Bir şeyleri hesaba katmayı unutmuş olabilirsin.
Her ay maaş günü geldiğinde, e-posta kutuna gelen bordro PDF’lerini açmadan geçiyorsan çok şey kaçırıyorsun.
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AGİ vardı, ne oldu ona?
Brüt maaş sadece senin değil, işverenin de dikkat ettiği bir kalem.
Hesaplama araçlarıyla bordro okur-yazarlığı şart oldu.
Brüt maaşı yüksek göstermek emeklilikte işine yarayabilir.
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