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Her Fırsatta Yapıyormuş! Nilsu Berfin Aktaş Hayatını Zorlaştıran Takıntısını Açıkladı

Her Fırsatta Yapıyormuş! Nilsu Berfin Aktaş Hayatını Zorlaştıran Takıntısını Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 15:40

Nilsu Berfin Aktaş, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, samimi açıklamalarıyla da gündemde. Genç oyuncu, katıldığı bir programda, her fırsatta yaptığı bir alışkanlığını anlattı. İmaj değişiklikleri, aşk hayatı ve oyunculuğuyla olay ismin takıntısına gelin birlikte bakalım!

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Genç yaşına rağmen Türk dizi sektörünün en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Nilsu Berfin Aktaş, hem güzelliği hem de samimiyetiyle ekranların sevilen yüzlerinden biri.

Genç yaşına rağmen Türk dizi sektörünün en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Nilsu Berfin Aktaş, hem güzelliği hem de samimiyetiyle ekranların sevilen yüzlerinden biri.

Nilsu Berfin Aktaş, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yeni projeleri, aşk hayatındaki gelişmeler ve dikkat çeken imaj değişikliğiyle sıkça gündeme geliyor.

Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz sene rapçi Blok3 ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Ancak bu ilişki, Aktaş'ın 'Korkma Ben Yanındayım' dizisindeki öpüşme sahnesi nedeniyle sona ermişti.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde izlediğimiz isim aşk hayatından tutun da güzelliğine kadar sık sık magazin dünyasında kendine yer ediniyor.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde izlediğimiz isim aşk hayatından tutun da güzelliğine kadar sık sık magazin dünyasında kendine yer ediniyor.

Önceden Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Yaz Şarkısı gibi dizilerde yer alan oyuncuyu daha önce imaj değişiklileriyle de magazin manşetlerine görmüştük. 

Aktaş, ilk sinema filmi 'Aşk Sadece Bir An' ile popülaritesine katlarken, filmde, rapçi Çakal ile başrolü paylaşan oyuncu, hem yetenekleri hem de partneriyle olan uyumu ile beğeni toplamıştı.

Güzel oyuncu son olarak takıntısı ile gündeme geldi. El yıkama takıntısı olduğunu doğrulayan isim hayatının zorlaştığını dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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