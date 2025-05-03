Her Fırsatta Yapıyormuş! Nilsu Berfin Aktaş Hayatını Zorlaştıran Takıntısını Açıkladı

Nilsu Berfin Aktaş, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yeni projeleri, aşk hayatındaki gelişmeler ve dikkat çeken imaj değişikliğiyle sıkça gündeme geliyor.

Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz sene rapçi Blok3 ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Ancak bu ilişki, Aktaş'ın 'Korkma Ben Yanındayım' dizisindeki öpüşme sahnesi nedeniyle sona ermişti.