Her Fırsatta Yapıyormuş! Nilsu Berfin Aktaş Hayatını Zorlaştıran Takıntısını Açıkladı
Nilsu Berfin Aktaş, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, samimi açıklamalarıyla da gündemde. Genç oyuncu, katıldığı bir programda, her fırsatta yaptığı bir alışkanlığını anlattı. İmaj değişiklikleri, aşk hayatı ve oyunculuğuyla olay ismin takıntısına gelin birlikte bakalım!
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Genç yaşına rağmen Türk dizi sektörünün en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Nilsu Berfin Aktaş, hem güzelliği hem de samimiyetiyle ekranların sevilen yüzlerinden biri.
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Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde izlediğimiz isim aşk hayatından tutun da güzelliğine kadar sık sık magazin dünyasında kendine yer ediniyor.
Güzel oyuncu son olarak takıntısı ile gündeme geldi. El yıkama takıntısı olduğunu doğrulayan isim hayatının zorlaştığını dile getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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