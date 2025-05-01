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Bu Ekonomik Kavramlar Gerçek mi Uydurma mı?

etiket Bu Ekonomik Kavramlar Gerçek mi Uydurma mı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 17:01

Ekonomide kulağa çalınan bazı terimler var ki, sanki uydurulmuş gibi geliyor… Bu testte, kulağa komik ya da tuhaf gelen ekonomik kavramların gerçekten literatürden yeri olup olmadığını birlikte keşfediyoruz. 

Hazırsan, gel beraber bakalım!

Not: Kaç doğru yaptığını yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! "Helikopter para" kavramı sence gerçek mi yoksa uydurma mı?

1. İlk sorumuzla başlayalım! "Helikopter para" kavramı sence gerçek mi yoksa uydurma mı?

2. Panjur Teorisi? 🤔

3. Limon Pazarı? Kulağa hoş geliyor. Peki, sence bir ekonomik kavram mı?

4. Domino Etkisi, sence gerçek bir terim mi?

5. Deniz Dalgası? Sence böyle bir kavram var mı?

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6. Hayalet Ekonomi?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Piyasa Anestezisi?

8. Rüzgar Yatırımcılığı?

9. Jet Lag Ticaret?

10. Son olarak, Ruj Etkisi ?

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miray soysal
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