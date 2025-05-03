Trump’ın Getirdiği Ticaret Vergilerinden Sonra Akıldaki O Soru: ABD’nin Ekonomi Sistemi Değişiyor mu?

Yüksek gümrük vergileri ve korumacı ticaret politikaları, genellikle tüketiciler açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Trump’ın yeni dönemdeki ekonomik politikaları, ithal ürünlerin fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Bu durum, özellikle teknoloji ürünleri, otomobiller, beyaz eşyalar ve diğer tüketim malları için geçerli olacak gibi görünüyor. İthalat fiyatları arttıkça, tüketicilerin alım gücü de düşebilir. Tüketiciler, daha pahalı ürünlere yönelmek yerine, daha ucuz yerli üretim mallarını tercih etmeye başlayabilir. Ancak yerli üretimin artması da, kalite standartlarının değişmesi ya da belirli sektörlerde daha düşük kaliteyle karşılaşılmasına yol açabilir.