Trump’ın Getirdiği Ticaret Vergilerinden Sonra Akıldaki O Soru: ABD’nin Ekonomi Sistemi Değişiyor mu?
2025 yılına hızlı bir giriş yaptık: Donald Trump yeniden Beyaz Saray’da! Seçim kampanyasında verdiği sözlerin birçoğu 'önce Amerika' teması etrafında dönerken, ekonomik sistem üzerine oynayacağı hamleler de gündemin en sıcak konularından biri hâline geldi. Peki bu dönüş, sadece politik bir rüzgar mı yoksa ABD ekonomisinin DNA’sını değiştirecek bir adım mı?
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Trump sahaya geri döndü.
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Vergiler geri dönüyor!
Trump’ın ikinci döneminde, özellikle Çin ve Avrupa Birliği’ne karşı yüksek gümrük tarifelerinin yeniden devreye giriyor.
Artık daha az global, daha çok yerel bir ABD!
Şirketler ne dedi bu duruma?
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Tüketici cephesinde ne oluyor?
Biden önemi ne olmuştu, şimdi ne değişiyor?
Yeni bir ekonomik dönemin eşiğinde miyiz?
ABD kapitalizmi yeniden mi şekilleniyor?
Dünya ne tepki veriyor?
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Sonuç: ABD Ekonomik Bir Dönüşümde mi?
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