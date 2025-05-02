Finansal Karakterine Göre Hangi Hayvanla Özdeşleşiyorsun?

Her şey senin kontrolün altında aynı ahtapotlar gibi. Yani hem harcarsın hem yatırım yaparsın. Öyle sadece birikim yaparak yaşamıyorsun, aynı zamanda harcama da yapıyorsun. Bu harcamaları yaparken tabii ki kontrollü bir şekilde yapıyorsun. Her şeyi araştırıyor, kampanyaları takip ediyorsun. İndirimler hep senden soruluyor. Öyle har vurup harman savurmuyorsun yani. Sen tutumlu olmakla alışveriş yapma arasında dengeyi bulmuşsun bizce!