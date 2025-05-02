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Finansal Karakterine Göre Hangi Hayvanla Özdeşleşiyorsun?

etiket Finansal Karakterine Göre Hangi Hayvanla Özdeşleşiyorsun?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 17:01

Hepimizin finansal olarak bir karakteri var. Harcama yaparken, tasarruf ederken ve diğer finansal işlemlerde nasıl davrandığımız aslında bu finansal karakteri ortaya çıkarıyor. Herkesin farklı karakterine göre bir de hayvan var elbette. Peki senin finansal karakterine uygun hayvan hangisi olabilir, birlikte bulalım mı?

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1. Harcama yaparken senin için öncelik nedir?

2. Banka hesabını görmek seni nasıl hissettiriyor?

3. Bütçeni yönetirken neye dikkat ediyorsun?

4. Alışveriş yaparken indirim kuponları kullanır mısın?

5. Tatile gittin ve herkese bir şeyler almak istiyorsun diyelim, planın ne?

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6. Peki bunlardan hangisi daha çok ilgini çekiyor?

7. Bir şey almaya karar verdin ama bütçeni aşıyor, ne yaparsın?

8. Alışveriş yaparken ruh halininin nasıl olduğunu da öğrenelim...

Sen sincapsın!

Nasıl ki sincaplar fındıklarını bulup güzelce saklıyor. Sen de aynı onlar gibi birikim yapmadan duramıyorsun. Her aldığının hesabını yapıyor ve sürekli her şeye hazırlıklısın. Sen her zaman stok yaparsın. Bütün kışlıkların hep hazırdır. Bütçeni yakından takip ediyorsun. Bütün kredi kartı harcamaları ekstrelerini indirip düzenli şekilde saklıyorsun. Harcama yaparken iyice düşünmeden hiçbir şey almıyorsun. Yani aynı sincaplar gibi planlı bir ekonomi modelin var diyebiliriz.

Sen zebrasın!

Senin için hayatta net düşünceler pek yok. Tutumlu olmak ve deli gibi harcamak arasında gidip gelen birisin. Bazen hiç düşünmeden çok yüksek tutarlar harcayabiliyorken bazen de ekstra tutumlu olasın tutuyor. Ruh halin bu değişimlerde oldukça etkili. Modayı yakından takip edip trend olmuş her şeyi alıyorsun. Bazen bu durumun bütçe krizleri yaşamana da neden olabiliyor elbette.

Sen ahtopotsun!

Her şey senin kontrolün altında aynı ahtapotlar gibi. Yani hem harcarsın hem yatırım yaparsın. Öyle sadece birikim yaparak yaşamıyorsun, aynı zamanda harcama da yapıyorsun. Bu harcamaları yaparken tabii ki kontrollü bir şekilde yapıyorsun. Her şeyi araştırıyor, kampanyaları takip ediyorsun. İndirimler hep senden soruluyor. Öyle har vurup harman savurmuyorsun yani. Sen tutumlu olmakla alışveriş yapma arasında dengeyi bulmuşsun bizce!

Sen Golden Retriever'sın!

Goldenlar en sevgi dolu hayvanlardan olabilir. Sen işte tam bir Golden'sın. İçinden geldiği gibi harcama yapıyorsun. Bu harcamaların yarıdan çoğu başkaları için. Dışarı alışverişe çıktın, kendine bir şey beğendin diyelim. Hemen sevdiğin birine de bir şey alman lazım. Hatta bütçen izin vermiyorsa önce sevdiğine alıp kendi ihtiyacını erteleyebiliyorsun. Aldığın hediyeyi verdiğinde sevdiğinin yüzündeki o gülümsemeyi görmek sana yetiyor da artıyor.

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