Finansal Karakterine Göre Hangi Hayvanla Özdeşleşiyorsun?
Hepimizin finansal olarak bir karakteri var. Harcama yaparken, tasarruf ederken ve diğer finansal işlemlerde nasıl davrandığımız aslında bu finansal karakteri ortaya çıkarıyor. Herkesin farklı karakterine göre bir de hayvan var elbette. Peki senin finansal karakterine uygun hayvan hangisi olabilir, birlikte bulalım mı?
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1. Harcama yaparken senin için öncelik nedir?
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2. Banka hesabını görmek seni nasıl hissettiriyor?
3. Bütçeni yönetirken neye dikkat ediyorsun?
4. Alışveriş yaparken indirim kuponları kullanır mısın?
5. Tatile gittin ve herkese bir şeyler almak istiyorsun diyelim, planın ne?
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6. Peki bunlardan hangisi daha çok ilgini çekiyor?
7. Bir şey almaya karar verdin ama bütçeni aşıyor, ne yaparsın?
8. Alışveriş yaparken ruh halininin nasıl olduğunu da öğrenelim...
Sen sincapsın!
Sen zebrasın!
Sen ahtopotsun!
Sen Golden Retriever'sın!
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