Finansal Karakterine Göre Hangi Hayvanla Özdeşleşiyorsun?

Nasıl ki sincaplar fındıklarını bulup güzelce saklıyor. Sen de aynı onlar gibi birikim yapmadan duramıyorsun. Her aldığının hesabını yapıyor ve sürekli her şeye hazırlıklısın. Sen her zaman stok yaparsın. Bütün kışlıkların hep hazırdır. Bütçeni yakından takip ediyorsun. Bütün kredi kartı harcamaları ekstrelerini indirip düzenli şekilde saklıyorsun. Harcama yaparken iyice düşünmeden hiçbir şey almıyorsun. Yani aynı sincaplar gibi planlı bir ekonomi modelin var diyebiliriz.