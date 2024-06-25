Beyaz Yaka, Mavi Yaka, Gri Yaka, Kırmızı Yaka ve Dahası… İş Yaşamındaki Farklı Yakalar Kimler?

Mavi yakalılar, fiziksel işlerde çalışan kişilerdir. Üretim, inşaat, bakım ve tamir gibi alanlarda görev alırlar. Eğitim düzeyleri lise mezunu veya mesleki eğitim almış olabilir. Mavi yakalılar, genellikle manuel işler yapar ve bedensel güç gerektiren görevleri yerine getirirler. Üretim, montaj, tamir ve bakım gibi aktiviteleri içerir. Fabrika işçileri, inşaat işçileri ve teknisyenler, örnek meslekler olarak sıralanabilir.