Beyaz Yaka, Mavi Yaka, Gri Yaka, Kırmızı Yaka ve Dahası… İş Yaşamındaki Farklı Yakalar Kimler?
Beyaz Yaka, Mavi Yaka, Gri Yaka, Kırmızı Yaka ve Dahası… İş Yaşamındaki Farklı Yakalar Kimler?
Bazen kafa karışıklığına sebep olan yaka kavramı, kişinin çalıştığı iş koluna göre kendisini hangi yaka olarak tanımalayacağı konusunda düşündürtüyor. Biz de iş yaşamındaki yaka kavramına açıklık getirdik!
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İş yaşamında, çalışanların meslek gruplarını belirlemek için yaka kavramı kullanılıyor.
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Öncelikle iş yaşantısında kaç yaka olduğunu sıralayalım. 👇
Beyaz yakalar.
Mavi yakalılar.
Gri yakalılar.
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