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Beyaz Yaka, Mavi Yaka, Gri Yaka, Kırmızı Yaka ve Dahası… İş Yaşamındaki Farklı Yakalar Kimler?

etiket Beyaz Yaka, Mavi Yaka, Gri Yaka, Kırmızı Yaka ve Dahası… İş Yaşamındaki Farklı Yakalar Kimler?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 14:01

Bazen kafa karışıklığına sebep olan yaka kavramı, kişinin çalıştığı iş koluna göre kendisini hangi yaka olarak tanımalayacağı konusunda düşündürtüyor. Biz de iş yaşamındaki yaka kavramına açıklık getirdik!

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İş yaşamında, çalışanların meslek gruplarını belirlemek için yaka kavramı kullanılıyor.

İş yaşamında, çalışanların meslek gruplarını belirlemek için yaka kavramı kullanılıyor.

İş hayatında 'yaka' kavramı, çalışanların iş rollerini, görevlerini ve çalışma ortamlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Farklı yaka renkleri, çeşitli meslek gruplarını ve bu grupların iş yapma biçimlerini ayırt etmek amacıyla kullanılır. Bu terimler, çalışanların eğitim seviyelerini, iş türlerini ve iş yerindeki rollerini belirlemeye yardımcı olur.

Öncelikle iş yaşantısında kaç yaka olduğunu sıralayalım. 👇

Öncelikle iş yaşantısında kaç yaka olduğunu sıralayalım. 👇

  • Beyaz yaka

  • Mavi yaka

  • Gri yaka

  • Kırmızı yaka

  • Yeşil yaka

  • Pembe yaka

  • Mor yaka

Beyaz yakalar.

Beyaz yakalar.

Beyaz yakalılar, genellikle ofis ortamında çalışan profesyonellerdir. Masa başı işler yapan bu kişiler, zihinsel aktiviteler ve stratejik planlamalarla meşguldürler. Genelde üniversite mezunu olan bu kişiler, yüksek eğitim seviyelerine sahiptirler. Yönetici, mühendis, avukat ve mali müşavir, örnek meslekler olarak sıralanabilir.

Mavi yakalılar.

Mavi yakalılar.

Mavi yakalılar, fiziksel işlerde çalışan kişilerdir. Üretim, inşaat, bakım ve tamir gibi alanlarda görev alırlar. Eğitim düzeyleri lise mezunu veya mesleki eğitim almış olabilir. Mavi yakalılar, genellikle manuel işler yapar ve bedensel güç gerektiren görevleri yerine getirirler. Üretim, montaj, tamir ve bakım gibi aktiviteleri içerir. Fabrika işçileri, inşaat işçileri ve teknisyenler, örnek meslekler olarak sıralanabilir.

Gri yakalılar.

Gri yakalılar.

Gri yakalılar, hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı işlerin özelliklerini taşıyan teknik işlerde çalışan kişilerdir. Bu kişiler genellikle teknik bilgi ve beceri gerektiren işlerde çalışırlar. Gri yakalılar, teknik bilgi gerektiren işleri yürütürler. Bilgisayar programlama, ağ yönetimi, tıbbi laboratuvar çalışmaları gibi görevler üstlenirler. IT uzmanları, teknikerler ve sağlık teknisyenleri, örnek meslekler olarak sıralanabilir.

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Kırmızı yakalılar.

Kırmızı yakalılar.

Kırmızı yakalılar, genellikle kamu sektörü ve acil hizmetlerde çalışan kişilerdir. Bu terim, genellikle üniforma giyen çalışanları tanımlar. Kamu düzenini sağlama, güvenliği koruma ve kamu hizmetlerini yerine getirme gibi görevler üstlenirler. Görevleri arasında acil durum müdahaleleri, kamu güvenliği ve düzenin sağlanması yer alır. Polisler, itfaiyeciler ve askerler, bu yakaya örnek gösterilebilir.

Yeşil yakalılar.

Yeşil yakalılar.

Yeşil yakalılar, çevre ve sürdürülebilirlik alanında çalışan kişilerdir. Çevre mühendisleri, sürdürülebilirlik uzmanları ve doğa koruma çalışanları bu gruba girer. Yeşil yakalılar, çevre dostu projeler geliştirir ve uygular. Geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve benzeri alanlarda çalışırlar. Amaçları, doğal kaynakların korunması ve çevrenin iyileştirilmesidir. Çevre mühendisleri, sürdürülebilirlik uzmanları, doğa koruma uzmanları ve geri dönüşüm koordinatörleri örnek gösterilebilir.

Pembe yakalılar.

Pembe yakalılar.

Pembe yakalılar, genellikle kadınların yoğun olarak çalıştığı meslek gruplarını tanımlar. Hemşireler, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları ve sekreterler bu gruba dahildir. Pembe yakalılar, genellikle hizmet sektöründe çalışır ve insan ilişkileri gerektiren işleri yürütürler. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösterirler. Örnek olarak hemşireler, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları ve sekreterleri gösterebiliriz.

Mor yakalılar.

Mor yakalılar.

Mor yakalılar, sağlık sektöründe çalışan kişilerdir. Doktorlar, hemşireler, eczacılar ve fizyoterapistler bu gruba dahildir. Mor yakalılar, hastaların bakımını üstlenir, tedavi ve sağlık hizmetleri sağlarlar. Hastanelerde, kliniklerde ve sağlık merkezlerinde çalışırlar. Doktorlar, hemşireler, eczacılar ve fizyoterapistler örnek gösterilebilir.

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