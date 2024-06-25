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Türkiye’ye Piyango Çıktı: Çekya Maçından 1 Puan Almak Artık Çok Daha Önemli

Türkiye’ye Piyango Çıktı: Çekya Maçından 1 Puan Almak Artık Çok Daha Önemli

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 21:43

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te grup aşamasının son maçını Çekya ile oynayacak. Türkiye, Çekya karşısında en az 1 puan alması durumunda grubunu ikinci olarak tamamlayacak ve D Grubu’nun lideri Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız, Fransa, Almanya, Portekiz ve İspanya gibi güçlü takımlarla da finale kadar eşleşmeyecek.

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Euro 2024’te heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Euro 2024’te heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Avusturya, Hollanda’yı 3-2 mağlup ederek Fransa’nın önünde D Grubu lideri olarak üst tura yükselmeye hak kazandı.

Avusturya, Hollanda’yı 3-2 mağlup ederek Fransa’nın önünde D Grubu lideri olarak üst tura yükselmeye hak kazandı.

Milli Takımımız, yarın Çekya karşısında alacağı en az 1 puanla, son 16 turunda Avusturya’nın rakibi olacak.

Milli Takımımız, yarın Çekya karşısında alacağı en az 1 puanla, son 16 turunda Avusturya’nın rakibi olacak.

Türkiye ayrıca, grubunu ikinci bitirmesi ve Avusturya’yı mağlup etmesi durumunda çeyrek ve yarı finalde turnuvanın favorilerinden olan İspanya, Fransa, Almanya ve Portekiz gibi takımlarla da karşılaşamayacak.

Türkiye ayrıca, grubunu ikinci bitirmesi ve Avusturya’yı mağlup etmesi durumunda çeyrek ve yarı finalde turnuvanın favorilerinden olan İspanya, Fransa, Almanya ve Portekiz gibi takımlarla da karşılaşamayacak.

İşte Euro 2024’te olası eşleşmeler

İşte Euro 2024’te olası eşleşmeler

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