Türkiye’ye Piyango Çıktı: Çekya Maçından 1 Puan Almak Artık Çok Daha Önemli

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te grup aşamasının son maçını Çekya ile oynayacak. Türkiye, Çekya karşısında en az 1 puan alması durumunda grubunu ikinci olarak tamamlayacak ve D Grubu’nun lideri Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız, Fransa, Almanya, Portekiz ve İspanya gibi güçlü takımlarla da finale kadar eşleşmeyecek.