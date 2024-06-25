Vincenzo Montella’dan Arda Güler Açıklaması: "Portekiz Maçındaki Kararı Ben Vermedim"
Vincenzo Montella’dan Arda Güler Açıklaması: "Portekiz Maçındaki Kararı Ben Vermedim"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İrfan Can Kahveci ile birlikte kritik Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Montella, Arda Güler’in Portekiz maçına ilk 11 başlamaması kararını takım doktoru ve performans antrenörlerinin verdiğini ifade etti. İrfan Can Kahveci ise takım içinde kulüpçülük olmadığını ve herkesin çok iyi anlaştığını söyledi.
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A Milli Futbol Takımımız, yarın Çekya ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak.
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Türkiye, Çekya karşısında en az 1 puan alması halinde ikinci olarak bir üst tura çıkacak. Bugün Slovenya’nın, İngiltere’ye mağlup olması durumunda ise Milli Takımımız en iyi üçüncülüğü garantileyerek üst tura adını yazdıracak.
Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve İrfan Can Kahveci basının karşısına çıkarak soruları yanıtladı.
Montella, Arda Güler’in Portekiz karşısında ilk 11’de yer almamasının kararını takım doktoru ve ilgili personelin aldığını ifade etti.
"Arda Güler meselesini aydınlığa kavuşturalım. Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor.”
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Takımın vücut olduğunu ifade eden Montella, “Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım. Milli takımda 12-13 yıldır bulunan oyuncular, bize bu takımın parçası oldukları en iyi takım olduklarını söylüyorlar. Biz tek vücut olduk ve dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Biz başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz.” dedi.
Çıkan haberlere güldüklerini söyleyen İrfan Can Kahveci, "Biz Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu hepimiz iyi anlaşıyoruz milli takımda. Artık bu kulüpçülük işlerine son vermemiz lazım milli takımda." açıklamasını yaptı.
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