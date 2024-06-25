Vincenzo Montella’dan Arda Güler Açıklaması: "Portekiz Maçındaki Kararı Ben Vermedim"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İrfan Can Kahveci ile birlikte kritik Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Montella, Arda Güler’in Portekiz maçına ilk 11 başlamaması kararını takım doktoru ve performans antrenörlerinin verdiğini ifade etti. İrfan Can Kahveci ise takım içinde kulüpçülük olmadığını ve herkesin çok iyi anlaştığını söyledi.