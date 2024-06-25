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Arda Güler'e Takım Arkadaşlarından Sulu Tezgah: Islanmaktan Son Anda Kurtuldu!

Arda Güler'e Takım Arkadaşlarından Sulu Tezgah: Islanmaktan Son Anda Kurtuldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 14:01 Son Güncelleme: 25.06.2024 - 14:06

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Arda Güler'in Portekiz maçında oynanaması ülkece hepimizi üzmüştü. Ardından Çekya maçı hazırlıkları için antremana çıkan Güler'e Montella'nın skandal hareketi bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yaşanana olumsuz durumların ardından hepimizin sahiplendiği genç oyuncu bu kez eğlenceli bir video ile karşımızda.

Canımız ciğerimiz Arda Güler'in antrenmanda maruz kaldığı skandal hareketi hepimizi derinden etkilemişti. Gündem olan görüntülerin ardından TFF'den açıklama yapıldı.

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Yapılan açıklamada oyuncunun elinden alınan formanın nedeninin bireysel çalışma yapması konusunda ortak karar alınması sebebiyle yaşandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada oyuncunun elinden alınan formanın nedeninin bireysel çalışma yapması konusunda ortak karar alınması sebebiyle yaşandığı belirtildi.

Açıklamanın tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Çekya maçı için milli takımımızın çalışmaları devam ederken antremandan eğlenceli yeni görüntüler geldi.

Çekya maçı için milli takımımızın çalışmaları devam ederken antremandan eğlenceli yeni görüntüler geldi.

Takım arkadaşlarının şakasına uğrayan oyuncu ıslanmaktan son anda kurtuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu👇🏻

Eğlenceli görüntülere goygoycular da tepkisiz kalamadı:

Eğlenceli görüntülere goygoycular da tepkisiz kalamadı:
twitter.com

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claudio taffarell

tam bjr grup sizofrenin anlayacagi dildrn baslik, guzel olmus. zira malum cenah komplo teorileriyle kendilerini iyice deli ettiler.