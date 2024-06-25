Arda Güler'e Takım Arkadaşlarından Sulu Tezgah: Islanmaktan Son Anda Kurtuldu!

Arda Güler'in Portekiz maçında oynanaması ülkece hepimizi üzmüştü. Ardından Çekya maçı hazırlıkları için antremana çıkan Güler'e Montella'nın skandal hareketi bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yaşanana olumsuz durumların ardından hepimizin sahiplendiği genç oyuncu bu kez eğlenceli bir video ile karşımızda.