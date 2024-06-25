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Çin'de İlginç Olay! Markette Satılan Yengeç Ayaklanarak Paketinden Çıktı

Çin'de İlginç Olay! Markette Satılan Yengeç Ayaklanarak Paketinden Çıktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 12:49

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Çin'de çekildiği iddia edilen görüntülerde streçe sarılmış paketlerde yer alan yengeçlerden birinin canlı olduğu, paketini yırtarak market rafında gezmeye başladığı görüldü. 

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Görenlerin gözlerine inanamadığı olayın Çin'de bir markette meydana geldiği iddia edildi. Görüntülerde streç filmle paketlenmiş olduğu görülen bir yengecin canlı olduğu görüldü.

Görenlerin gözlerine inanamadığı olayın Çin'de bir markette meydana geldiği iddia edildi. Görüntülerde streç filmle paketlenmiş olduğu görülen bir yengecin canlı olduğu görüldü.

Bulunduğu streç filmli tabağı yırtarak çıkan yengeç, bulunduğu rafa doğru yürüdü. İşte o anlar; 📹

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