Çin'de İlginç Olay! Markette Satılan Yengeç Ayaklanarak Paketinden Çıktı

Çin'de çekildiği iddia edilen görüntülerde streçe sarılmış paketlerde yer alan yengeçlerden birinin canlı olduğu, paketini yırtarak market rafında gezmeye başladığı görüldü.
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Görenlerin gözlerine inanamadığı olayın Çin'de bir markette meydana geldiği iddia edildi. Görüntülerde streç filmle paketlenmiş olduğu görülen bir yengecin canlı olduğu görüldü.
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Bulunduğu streç filmli tabağı yırtarak çıkan yengeç, bulunduğu rafa doğru yürüdü. İşte o anlar; 📹
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