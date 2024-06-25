Ünlü Futbolcu Neymar'ın Sokak Satıcısından Kendi Formasını Almasıyla Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı

Futbol dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Neymar, sık sık ilginç ve eğlenceli olaylarla gündeme geliyor. Ancak bu seferki olay, ne sahada ne de bir etkinlikte yaşandı...
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Başarılı futbolcu, arabasını durdurup sokak satıcısından forma almak istedi.
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Satıcılar, durdurdukları kişinin ünlü futbolcu Neymar olduğunu sonradan fark edince, ortaya şaşkınlık dolu görüntüler çıktı. Sokak satıcıları, heyecan dolu bir şekilde fotoğraf çektirmek istediler.
O anlar için;
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Nerden baksan kral hareket