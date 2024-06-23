Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu Kendisine Yönelik Eleştirilere Cevap Verdi: "Eleştirileri dinlemiyorum."

Portekiz'e Karşı Mağlup Olduğumuz Milli Maç Esnasında Bir Vatandaş İsyan Etti

Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Bir Çocuk Kapınca Çiçeği Bekleyen Kadınlar Çocuğu Kovaladı

Kalecilere Taş Çıkardı:Bir Taraftarın Maç Sonunda Hakan Çalhanoğlu'nun Attığı Formaya Bir Kaleci Gibi Yakaladı

"Turnuva'nın Hatası" Dedi: Samet Akaydın’ın Kendi Kalesine Attığı Gol Bir Portekiz Kamerasına Böyle Yansıdı