Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu Kendisine Yönelik Eleştirilere Cevap Verdi: "Eleştirileri dinlemiyorum."

A Milli Takım'ın kaptanları Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Hakan Çalhanoğlu, kendisine yöneltilen "Kulüp takımında gösterdiğin performansı MilliTakım'da veremediğini düşünenler oluyor" sorusuna yanıt verdi.
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Çalhanoğlu, "Orada yaptıklarımı burada da yapıyorum. Herkes burada ay-yıldızlı bayrak için savaşıyor." şeklinde açıklamalarda bulunarak eleştirileri dinlemediğini söyledi.
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