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Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu Kendisine Yönelik Eleştirilere Cevap Verdi: "Eleştirileri dinlemiyorum."

Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu Kendisine Yönelik Eleştirilere Cevap Verdi: "Eleştirileri dinlemiyorum."

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 18:01

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A Milli Takım'ın kaptanları Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Hakan Çalhanoğlu, kendisine yöneltilen "Kulüp takımında gösterdiğin performansı MilliTakım'da veremediğini düşünenler oluyor" sorusuna yanıt verdi.

Hakan Çalhanoğlu, kendisine yöneltilen "Kulüp takımında gösterdiğin performansı MilliTakım'da veremediğini düşünenler oluyor" sorusuna yanıt verdi.

Çalhanoğlu, "Orada yaptıklarımı burada da yapıyorum. Herkes burada ay-yıldızlı bayrak için savaşıyor." şeklinde açıklamalarda bulunarak eleştirileri dinlemediğini söyledi.

Çalhanoğlu, "Orada yaptıklarımı burada da yapıyorum. Herkes burada ay-yıldızlı bayrak için savaşıyor." şeklinde açıklamalarda bulunarak eleştirileri dinlemediğini söyledi.

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