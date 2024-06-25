Marketin İçine Dışkısını Yaptı, Pas Verir Gibi Ayağının Dışıyla Uzaklaştırdı!

Antalya’da Dünyaca Ünlü Markaları Satan Bir Çantacı Turistlerin Radarına Girdi

Kadın Şahit Olunca Nikahların Dinen Kabul Olmadığını Söyleyen Sarıklı Kişi Gündem Oldu

Sokakta Yaşamaktan Ev ve Araba Alan Bir Kadına Nasıl Dönüştüğünü Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı