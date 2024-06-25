Marketin İçine Dışkısını Yaptı, Pas Verir Gibi Ayağının Dışıyla Uzaklaştırdı!

Brezilya'da alışveriş yaptıktan aldığı ürünlerin ödemesini bekleyen bir kadın, kasanın arka tarafına dışkısını yaptı. Dışkısını ayağının dışıyla kasanın altına iten kadının görüntüleri mide bulandırdı.
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Mide bulandıran olay Brezilya'da bir markette meydana geldi. Alışverişini tamamladıktan sonra kasaya gelen bir kadın müşteri önce elbisesiyle oynadı ardından, kasanın arka tarafına dışkısını yaptı.
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Kimsenin görmemesi için ayağıyla, dışkıyı hızlıca kasanın altına doğru iten kadın aldığı ürünleri poşetlemeye devam etti. Kadının o anları marketin güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. İşte o görüntüler; 📹
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