Magandaların Silahından Çıkan Kurşun Vücuduna İsabet Etti: Tatil Yapmak İsteyen Vatandaş Sakat Kaldı

Ailesiyle birlikte bungalov kiralayıp tatil yapmak isteyen bir vatandaş, magandaların silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi nedeniyle sakat kaldı.
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Vatandaşın bacağına giren mermi, tüm sinirlerini parçaladı ve dizinin alt kısmı hareket edemez hale geldi.
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Mermi isabet eden vatandaş: "İşimden oldum. Küçük çocuklarım vardı orada, onlara isabet etse ben ne yapardım.”
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