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Magandaların Silahından Çıkan Kurşun Vücuduna İsabet Etti: Tatil Yapmak İsteyen Vatandaş Sakat Kaldı

Magandaların Silahından Çıkan Kurşun Vücuduna İsabet Etti: Tatil Yapmak İsteyen Vatandaş Sakat Kaldı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 10:49

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Ailesiyle birlikte bungalov kiralayıp tatil yapmak isteyen bir vatandaş, magandaların silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi nedeniyle sakat kaldı.

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Vatandaşın bacağına giren mermi, tüm sinirlerini parçaladı ve dizinin alt kısmı hareket edemez hale geldi.

Vatandaşın bacağına giren mermi, tüm sinirlerini parçaladı ve dizinin alt kısmı hareket edemez hale geldi.

Mermi isabet eden vatandaş: "İşimden oldum. Küçük çocuklarım vardı orada, onlara isabet etse ben ne yapardım.”

Mermi isabet eden vatandaş: "İşimden oldum. Küçük çocuklarım vardı orada, onlara isabet etse ben ne yapardım.”

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