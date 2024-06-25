Manisa'daki 4.8'lik Deprem Kameralara Böyle Yansıdı

Manisa'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin görüntüleri bazı güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir güvenlik kamerası görüntüsünde bahçedeki çitlerin sarsıldığı görülürken, bir diğer görüntüde ise avizenin hareketi kayda alındı.