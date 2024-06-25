Manisa'daki 4.8'lik Deprem Kameralara Böyle Yansıdı

Manisa'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin görüntüleri bazı güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir güvenlik kamerası görüntüsünde bahçedeki çitlerin sarsıldığı görülürken, bir diğer görüntüde ise avizenin hareketi kayda alındı.
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Manisa'da gece saatlerinde meydana gelen ve AFAD verilerine göre 4.8, Kandilli verileri göre ise 5.0 şiddetinde olan depremin görüntüleri farklı açılardan kameralara yansıdı.
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Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bahçe çitlerinin sarsıldığı görüldü. Başka birr vatandaşın cep telefonuyla evinde kaydettiği görüntülerde ise avizenin sallandığı anlar yer aldı. İşte o görüntüler; 📹
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