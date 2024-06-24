Menzil Tarikatında İlginç Görüntüler: Şeyh Terini Sildi, Mürit Öpüp Cebine Koydu!

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Sosyal medyada sıklıkla lüks araç konvoyları ve geniş arazilere yapılan yapılarıyla gündeme gelen Menzil tarikatında yeni bir görüntü ortaya çıktı.
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Görüntülerde camiden çıkan Menzil Şeyhi Muhammed Saki el Hüseyni'nin elindeki mendille yüzündeki teri sildiği anlar yer aldı.
Muhammed Saki el Hüseyni'nin uzattığı terli mendili alan mürit ise öpüp cebine koydu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹
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