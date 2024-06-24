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Menzil Tarikatında İlginç Görüntüler: Şeyh Terini Sildi, Mürit Öpüp Cebine Koydu!

Menzil Tarikatında İlginç Görüntüler: Şeyh Terini Sildi, Mürit Öpüp Cebine Koydu!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 18:05

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Menzil şeyhi Muhammed Saki el Hüseyni'nin camiden çıkarken terini sildiği mendili alan bir mürit, önce mendili öptü sonra cebine koydu.

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Sosyal medyada sıklıkla lüks araç konvoyları ve geniş arazilere yapılan yapılarıyla gündeme gelen Menzil tarikatında yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Sosyal medyada sıklıkla lüks araç konvoyları ve geniş arazilere yapılan yapılarıyla gündeme gelen Menzil tarikatında yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde camiden çıkan Menzil Şeyhi Muhammed Saki el Hüseyni'nin elindeki mendille yüzündeki teri sildiği anlar yer aldı.

Görüntülerde camiden çıkan Menzil Şeyhi Muhammed Saki el Hüseyni'nin elindeki mendille yüzündeki teri sildiği anlar yer aldı.

Muhammed Saki el Hüseyni'nin uzattığı terli mendili alan mürit ise öpüp cebine koydu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

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