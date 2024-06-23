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Antrenmanda Arda Güler'in Elinden Formayı Çekip Alan Montella Tüm Türkiye'yi Ayağa Kaldırdı!

Antrenmanda Arda Güler'in Elinden Formayı Çekip Alan Montella Tüm Türkiye'yi Ayağa Kaldırdı!

Milli Takım arda güler
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 23:20

EURO 2024 grup maçlarında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Çekya maçı öncesi hazırlıklara başladı. Antrenmanda teknik direktör Montella'nın Arda Güler'in elinden antrenman formasını çekip aldığı görüntülerin yayınlanmasıyla sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

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EURO 2024 grup maçlarında ilk maçını Gürcistan karşısında oynayan A Milli Futbol Takımımız 3-1'lik galibiyetle maçı tamamlamıştı.

EURO 2024 grup maçlarında ilk maçını Gürcistan karşısında oynayan A Milli Futbol Takımımız 3-1'lik galibiyetle maçı tamamlamıştı.

Maçta rekor kıran bir gole imza atan Arda Güler, grubun ikinci maçı Portekiz karşısında ilk 11'de yer almamıştı.

Maçta rekor kıran bir gole imza atan Arda Güler, grubun ikinci maçı Portekiz karşısında ilk 11'de yer almamıştı.

Sakatlandığı ya da yorgun olduğuna dair söylentiler yer alsa da durumuyla ilgili net bir açıklama yapılmamıştı.

Portekiz maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımımız Çekya maçı için hazırlıklara başladı.

Portekiz maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımımız Çekya maçı için hazırlıklara başladı.

Takımın yaptığı antrenman sırasında teknik direktör Montella'nın Arda'nın elinden formayı çekip aldığı görüntüler hazırlıklara gölge düşürdü.

O anlara hem ünlü camiasından hem de sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi.

O anlara hem ünlü camiasından hem de sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi.

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