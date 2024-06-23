Antrenmanda Arda Güler'in Elinden Formayı Çekip Alan Montella Tüm Türkiye'yi Ayağa Kaldırdı!
Antrenmanda Arda Güler'in Elinden Formayı Çekip Alan Montella Tüm Türkiye'yi Ayağa Kaldırdı!
EURO 2024 grup maçlarında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Çekya maçı öncesi hazırlıklara başladı. Antrenmanda teknik direktör Montella'nın Arda Güler'in elinden antrenman formasını çekip aldığı görüntülerin yayınlanmasıyla sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
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EURO 2024 grup maçlarında ilk maçını Gürcistan karşısında oynayan A Milli Futbol Takımımız 3-1'lik galibiyetle maçı tamamlamıştı.
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Maçta rekor kıran bir gole imza atan Arda Güler, grubun ikinci maçı Portekiz karşısında ilk 11'de yer almamıştı.
Portekiz maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımımız Çekya maçı için hazırlıklara başladı.
O anlara hem ünlü camiasından hem de sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi.
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