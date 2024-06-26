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Yapay Zekaya Yatırım Yapan 10 Borsa İstanbul Şirketi

etiket Yapay Zekaya Yatırım Yapan 10 Borsa İstanbul Şirketi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 14:01

Yapay zekaya yatırım yapmak son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Hayatımızın her alanında kullandığımız yapay zekaya kimler yatırım yapıyor hiç merak ettiniz mi? Gelin birlikte yatırım yapan o şirketleri keşfedelim!

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10. Netmarble Türkiye

10. Netmarble Türkiye

Netmarble Türkiye, mobil oyun geliştirme ve yayıncılığı yapan bir şirket ve yapay zekayı oyunlarda kişiselleştirme ve otomasyon gibi alanlarda kullanıyor.

9. BISTECH

9. BISTECH

BISTECH, Borsa İstanbul'un iştiraki olan ve yapay zekayı borsa işlemlerini optimize etmek ve piyasa gözetimi yapmak için kullanan bir şirkettir.

8. Türk Hava Yolları

8. Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları, yapay zekayı müşteri hizmetlerini geliştirmek, uçuş planlama yapmak ve yakıt tasarrufu sağlamak için kullanıyor. Şirketin pek çok alanında yapay zeka kullanıldığı için yatırımlarını da bu yönde yapıyor.

7. TAV Havalimanları

7. TAV Havalimanları

TAV Havalimanları, havalimanı işletmeciliği yapan ve yapay zekayı havalimanı operasyonlarını optimize etmek için kullanıyor. Aynı zamanda şirket, yapay zekayı yolcu akışı yönetimi, güvenlik ve bagaj teslimi gibi alanlarda da kullanıyor.

6. Migros

6. Migros

Migros, perakende sektöründe faaliyet gösteren ve yapay zekayı tedarik zinciri optimizasyonu ve müşteri segmentasyonu gibi alanlarda kullanıyor.

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5. Koçtaş

5. Koçtaş

Koçtaş, perakende sektöründe faaliyet gösteren ve yapay zekayı müşteri deneyimini geliştirmek için kullanıyor. Aynı zamanda yapay zekayı ürün önerileri, sanal asistanlar ve chatbotlar gibi alanlarda da kullanmaya başladı.

4. Arçelik

4. Arçelik

Beyaz eşya üreten ve yapay zekayı ürünlerinde entegre etmeye başlayan Arçelik yapay zekayı akıllı buzdolapları, çamaşır makineleri ve fırınlar gibi ürünlerde kullanıyor.

3. Vestel

3. Vestel

Vestel Elektronik, tüketici elektroniği üreten ve yapay zekayı ürünlerinde entegre etmeye başladı. Aynı zamanda yapay zekayı sesli komut sistemi, akıllı ev çözümleri ve robot süpürgeler gibi ürünlerde kullanıyor.

2. Havelsan

2. Havelsan

Havelsan, savunma sanayiinde faaliyet gösteren ve yapay zekayı savunma sistemleri geliştirmek için kullanıyor. Bununla birlikte yapay zekayı otonom sistemler, görüntü işleme ve siber harp gibi alanlarda kullanmaya başladı.

1. Türk Telekom

1. Türk Telekom

Yapay zekaya önemli yatırımlar yapan ve bu alanda birçok proje yürüten bir telekomünikasyon şirketi olan Türk Telekom, yapay zekayı müşteri hizmetlerini geliştirmek, ağ optimizasyonu yapmak ve siber güvenliği artırmak için kullanıyor.

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