Yapay Zekaya Yatırım Yapan 10 Borsa İstanbul Şirketi
Yapay Zekaya Yatırım Yapan 10 Borsa İstanbul Şirketi
Yapay zekaya yatırım yapmak son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Hayatımızın her alanında kullandığımız yapay zekaya kimler yatırım yapıyor hiç merak ettiniz mi? Gelin birlikte yatırım yapan o şirketleri keşfedelim!
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10. Netmarble Türkiye
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9. BISTECH
8. Türk Hava Yolları
7. TAV Havalimanları
6. Migros
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