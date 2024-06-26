''İstanbulum Tadım- Tuzum Hayatım'' ile Tanıdığımız Meri Çevik Simyonidis ve Yeni Kitapları
''İstanbulum Tadım- Tuzum Hayatım'' ile Tanıdığımız Meri Çevik Simyonidis ve Yeni Kitapları
Meri Çevik Simyonidis, İstanbul’un Kültürel Tarihinin şimdiye kadar hiç değinilmemiş sayfalarını ilk olarak açmış, İstanbullu Rumların hayatlarını ve İstanbullu efsane Rum pastane ustalarının, işletmecilerinin, bu güne kadar varlığını devam ettiren tarihi markaların marka olma süreçlerini ele almış, yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaparak kendilerini bulmuş, kendi anlatımlarıyla onları dinlemiş ve bu zengin çok renkli yeme-içme –eğlence dünyasına damga vuran İstanbullu Rumların hayatlarını yazıya dökerek hepimizi 2012’den itibaren tarihi bir yolculuğa çıkarmış yazardır.
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Kendisi de İstanbullu bir Rum olan Sn. Meri Çevik Simyonidis mutfaktan başlayarak hayatın her alanına yayılan çok kültürlülüğü yıllardır kitaplarıyla kayıt altına alıyor.
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-Sizin kitaplarınız kendi alanında bir ilk olma özelliği gösteriyor. Nasıl aklınıza geldi böyle kitaplar hazırlamak? Bize bundan bahseder misiniz?
-Kaç tane kitabınız oldu? Kitaplarınızı sırası ile bizlere tanıtır mısınız?
1.Kitap: İstanbulum Tadım-Tuzum Hayatım/İnkılap Yayın
2.Kitap: "Tadı Damağımda Kaldı"~Dünden Bugüne İstanbul Lezzetleri~ İnkilap Yayın
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3.Kitap: İstanbul’um Tadım Tuzum Hayatım “Bir Varmış Bir Yokmuş” İstos Yayınevi
4. Kitap: "İstanbul Kokulu Mutfaklar" 32 İstanbul Hanımefendisi
5.Kitap: "Bir Masalmış Geçen Yıllar" 32 İstanbul Beyefendisi
6. Kitap: "Unutulmaz Hayatların Reçeteleri"
7. Kitap: "Peram Tadım Tuzum" Heyamola Yayınları
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8.Kitap: " Adanın İnsanları" ~Kimler Geldi, Kimler Geçti~
Adalar’ın Tarihine Keyifli Bir Bakış
9.Kitap: "Taverna İstanbul" ~Çok Kültürlü İstanbul’un Çok Renkli Geceleri~
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