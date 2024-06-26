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''İstanbulum Tadım- Tuzum Hayatım'' ile Tanıdığımız Meri Çevik Simyonidis ve Yeni Kitapları

etiket ''İstanbulum Tadım- Tuzum Hayatım'' ile Tanıdığımız Meri Çevik Simyonidis ve Yeni Kitapları

Cenk Dağcı
Cenk Dağcı - yazio
26.06.2024 - 17:24

Meri Çevik Simyonidis, İstanbul’un Kültürel Tarihinin şimdiye kadar hiç değinilmemiş sayfalarını ilk olarak açmış, İstanbullu Rumların hayatlarını ve İstanbullu efsane Rum pastane ustalarının,  işletmecilerinin, bu güne kadar varlığını devam ettiren tarihi markaların marka olma süreçlerini ele almış, yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaparak kendilerini bulmuş, kendi  anlatımlarıyla onları  dinlemiş ve bu zengin çok renkli  yeme-içme –eğlence dünyasına damga vuran İstanbullu Rumların hayatlarını yazıya dökerek  hepimizi 2012’den itibaren tarihi bir yolculuğa çıkarmış  yazardır.

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Kendisi de İstanbullu bir Rum olan Sn. Meri Çevik Simyonidis mutfaktan başlayarak hayatın her alanına yayılan çok kültürlülüğü yıllardır kitaplarıyla kayıt altına alıyor.

Kendisi de İstanbullu bir Rum olan Sn. Meri Çevik Simyonidis mutfaktan başlayarak hayatın her alanına yayılan çok kültürlülüğü yıllardır kitaplarıyla kayıt altına alıyor.

Aynı zamanda bir girişimci olan Simyonidis’inin Mezedaki adındaki markası, meze üretim, restoran ve catering alanında hizmet veren girişimci özelliği ile İstanbul’un tanınmış bir meze markasıdır. Unutulmaya yüz tutan lezzetleri hayata kazandırması ile adından söz ettiren Mezedaki’de eski, nostaljik İstanbul mezelerini bulabilir, meze workshoplarında meze öğrenebilir, meze menüleriniz için danışmanlık alabilir hatta dükkanlarınız için kaliteli toptan meze de temin edebilirsiniz.

Biz bugün kendisinden bize kitapları ile ilgili bir tanıtım yapmasını rica ettik.

-Sizin kitaplarınız kendi alanında bir ilk olma özelliği gösteriyor. Nasıl aklınıza geldi böyle kitaplar hazırlamak? Bize bundan bahseder misiniz?

-Sizin kitaplarınız kendi alanında bir ilk olma özelliği gösteriyor. Nasıl aklınıza geldi böyle kitaplar hazırlamak? Bize bundan bahseder misiniz?

Bu kitapları hazırlama fikri birçok düşünceden sonra ortaya çıktı. Bu koskoca yemek tarihini yazmak kolay değil. Tarihçi değilim, tepki çekebilirim, diye düşündüm. En iyisi kendileri anlatsın, onları sorularımla yönlendireyim ben sadece, dedim. Sonra tanıdığım isimleri sıraladım. Tanımadıklarıma da onlar yolladı sağ olsunlar. Yanıma amatör bir kamera aldım ve yola koyuldum. Harika muhabbetler yaptık bu harika insanlarla. Güldük, ağladık, üzüldük, yedik, içtik, yazdık hatırladık… Onlar da hatırladılar gençliklerini, yaşadıkları o muhteşem dönemi. Evet, muhteşemdi o zamanlar İstanbul, arkadaşlıklar, güzel dostluklar, o zamanki bereket, dükkanlar, taverna geceleri, keyif, coşku… Anlata anlata bitmeyen anılar… Kapı kapıyı açtı, biri ötekine gönderdi beni ve kitaplar oluştu. Yani öyle bir mutlulukla kapılarını açtılar, öyle hazırdılar ki anlatmaya benim gitmemi bekliyorlarmış gibi. Sağ olsunlar var olsunlar.

-Kaç tane kitabınız oldu? Kitaplarınızı sırası ile bizlere tanıtır mısınız?

-Kaç tane kitabınız oldu? Kitaplarınızı sırası ile bizlere tanıtır mısınız?

İstanbul Gastronomisini araştırdığım kitaplarım 9 tane oldu. Bunlar hali hazırda piyasada satılan veya internetten satın alabileceğiniz  kitaplar.  Kitaplarımın tanıtımını izin verirseniz sırası ile kitaplarım hakkında yazılan arka kapak yazıları ve kritikler ile cevap vermek istiyorum.

1.Kitap: İstanbulum Tadım-Tuzum Hayatım/İnkılap Yayın

1.Kitap: İstanbulum Tadım-Tuzum Hayatım/İnkılap Yayın

İstanbul Rum Mutfağı ve Yemek Kültür Kitapları...

Kimi zamanla yok olmuş, kimi hâlâ vazgeçilmez…

Meri Çevik Simyonidis, kitapları ile  İstanbul’un yeme-içme ve eğlence sektörünün başrolündeki Rum kültürünü lezzet ekseninde değerlendiriyor ve bizleri nostaljik bir yolculuğa davet ediyor. Gece ve gündüz hayatının İstanbul belleğine kazınan tüm mekânları, tatları, simaları birinci ağızlardan yapılan söyleşilerle yeniden hayat buluyor. Kitapta yer alan her lezzet ustasının ayrı bir hikâyesi, bizlerle paylaşacağı ayrı bir yemek tarifi var. Bu eşsiz tarifler de bu kültür mirasının bizlere düşen payı niteliğinde.

İstanbul Kültür Hayatı ve Hafızalarda Kalan Rum Tatları…

- Tarabya’nın ünlü balıkçıları

- Beyoğlu’nun efkarlı meyhaneleri

- Adalar’ın sahil durakları

- Buzuki seslerinin sokaklara taştığı tavernalar

- Sırrı çözülemeyen profiterol

- Namı dünyaya yayılmış badem ezmesi

- Muhabbete muhabbet katan mezeler

- İştah kabartan yemekler

2.Kitap: "Tadı Damağımda Kaldı"~Dünden Bugüne İstanbul Lezzetleri~ İnkilap Yayın

2.Kitap: "Tadı Damağımda Kaldı"~Dünden Bugüne İstanbul Lezzetleri~ İnkilap Yayın

İstanbul mutfak kültürüne ait eski ve değerli tarif ve reçetelerin bulunduğu, hatıralarla anlatılan, kuşe baskılı, renkli görsellerle hazırlanmış, dönemin taş plakları ile zenginleştirilmiş bir mutfak kültürü albümü ve hafıza kitabıdır.

Helal olsun be Meri! Tam zamanında yakaladın “gastronostalji”yi. Özellikle 50 yaşın üzerinde, İstanbul’da doğmuş, yaşamış, gelmiş, gitmiş, kadın, erkek herkesin okuması ve okutması gereken, eşsiz bir “gastrobelgesel” olmuş bu kitap... Köklerinden kopmamış bir İstanbul hanımefendisinin, bütün duygusallığı ile mertçe kaleme aldığı lezzet hasretini yansıtan, özlenen tatlarla dopdolu bu kitap gerçekten nefis. Afiyet olsun.

M. Vasfi PAKMAN

Türkiye Lezzet Hareketi Genel Başkanı

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'Meri Simyonidis’in İstanbul Tadım Tuzum Hayatım isimli kitabını Mezedaki’yi ilk ziyaretimde almış ve büyük bir keyifle okumuştum. Eminim benim gibi pek çok okurdan bu kitap için bir cümle yorum istense, herkes “Tadı damağımda kaldı,” derdi. Meri Hanım da bunu hissetmiş olmalı ki, yeni kitabının adını Tadı Damağımda Kaldı koymuş. Bu kitabın, Türk mutfak kültüründe kilometre taşlarından biri olacağına inanıyorum'.

Kitap Bitti, Tadı Damağımda Kaldı...

Reha Tartıcı-Köşe Yazarı

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Meri Çevik Simyonidis, kendi yolunda başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Bu yeni kitabında “İstanbul Rum mutfağının” sınırlarını genişleterek “İstanbul ev mutfağı” diyebileceğim ve içinde hepimizin anılarını barındıran yeni bir boyuta taşımış. Azınlık mutfaklarının olmaz ise olmaz tariflerinin yanı sıra, Babagannuş’tan ev yapımı Mayonezli Amerikan Salatası’na, İzmir Lokması’ndan Çikolata Rüyası’na yok yok! Her ne kadar çok başarılı bulduğum “Mezedaki” lokantası ile profesyonel dünyaya adım attıysa da, Meri Hanım benim için eli çok lezzetli bir İstanbul hanımefendisi olarak kalacak. Bu kitap, yemek meraklılarının kütüphanesinde mutlaka bulunmalı.

Osman Serim

Yemek Uzmanı ve Yemek Kültürü Tarihçisi

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3.Kitap: İstanbul’um Tadım Tuzum Hayatım “Bir Varmış Bir Yokmuş” İstos Yayınevi

3.Kitap: İstanbul’um Tadım Tuzum Hayatım “Bir Varmış Bir Yokmuş” İstos Yayınevi

Yılın En İyi Gastronomi Ödülü

İstanbulum, Tadım–Tuzum: Bir Varmış Bir Yokmuş, Meri Çevik Simyonidis, İstos Yayınları

İlk kitabı “İstanbulum Tadım-Tuzum, Hayatım” la, İstanbul mutfağının damaklardan ve akıllardan çıkmayan lezzetleri ve bu lezzetlerin ustalarıyla okuyucuyu buluşturan Meri Çevik Simyonidis, bu kez “Bir Varmış Bir Yokmuş” diyor ve bizi İstanbul’da başka sofralara, unutulmayan, isimleri birer markaya dönüşmüş tavernalarda, lokantalarda, pastanelerde ve şarküterilerde bir sohbete davet ediyor.

4. Kitap: "İstanbul Kokulu Mutfaklar" 32 İstanbul Hanımefendisi

4. Kitap: "İstanbul Kokulu Mutfaklar" 32 İstanbul Hanımefendisi

Farklı Kadınlar, Farklı Mutfaklar, Farklı Hayatlar, 

Sander Yayın

İstanbul… Asırlar boyu farklı kültürlerin, dillerin, hayatların bir arada, zenginliğine zenginlik katarak yaşandığı şehir. Ondan ne insanlar, ne hikâyeler, ne renkler, sesler, kokular ve tatlar geçti. Hepsi de hafızalarda derin, unutulmaz izler bıraktı. Şimdiyse birer birer silikleşerek yok olmaya yüz tuttular.

Meri Çevik Simyonidis alanında ilk olan bir araştırmaya imza atarak, mesleklerinin önde gelen isimlerinden 32 kadınla yaptığı röportajlarla farklı kültürler ve unutulmaz lezzetler arasında bir yolculuğa çıkarıyor okuru. İstanbul tarihine ve sosyolojisine evlerin en özel, en samimi ve yaşanan kültürü en çok yansıtan mekânından, mutfaklarından bakıyor. Anılar, özlenen tatlar, sofralar, restoranlar, misafirlikler, arkadaşlıklar, olaylar… Hepsi dün gibi yeniden canlanıyor bu röportajlarda…

Meri Çevik Simyonidis’in İstanbul’a dair bu eşssiz lezzet, kültür ve tarih yolculuğunu, hatırlamanın verdiği mutluluk ve kimi zaman da özlemin buruk tadıyla bir solukta okuyacaksınız. 

-Ece Erdoğuş Levi-

5.Kitap: "Bir Masalmış Geçen Yıllar" 32 İstanbul Beyefendisi

5.Kitap: "Bir Masalmış Geçen Yıllar" 32 İstanbul Beyefendisi

32 İstanbul Beyefendisi ile Yapılmış Mutfak Sohbetleri

Sander Yayın

Ne hayatlar geçti Şehr-i İstanbul’dan; ne tatlar, ne sofralar, ne sohbetler, ne hayaller, ne hikâyeler… Hepsi artık özlem ve sevgiyle yâd edilen anılara dönüştüler. 

Ödüllü gastronomi ve kültür çalışmalarıyla tanıdığımız Meri Çevik Simyonidis, alanında ön plana çıkmış 32 kadınla söyleştiği İstanbul Kokulu Mutfaklar’ın bu ikinci kitabında, bu kez yemek kültürüne damga vurmuş işletmecilerden öğretim üyelerine, sanatçılardan yazarlara 32 İstanbul beyefendisiyle söyleşiyor.

Simyonidis’in söyleşileriyle, geçmişten günümüze özlenen tatlar ve sofralarla dolu hem gülümseten hem de duygulandıran bir İstanbul yolculuğuna çıkacaksınız.

İstanbul’un kaybolan değerlerini bir kez daha hatırlatan İstanbul Kokulu Mutfaklar 2, yemek kültürü ve tarihi adına da mutlaka okunması gereken, alanında öncü bir çalışma.

Ece Erdoğuş Levi

6. Kitap: "Unutulmaz Hayatların Reçeteleri"

6. Kitap: "Unutulmaz Hayatların Reçeteleri"

Unutulmaz Tarif, Reçete ve Sektörel Tavsiyeler

İnkılap Yayın

İstanbul'un tarih kokan lezzet duraklarına iştah açıcı bir yolculuk! Her tarifte eski zamanları hatırlayacağınız Rum kültürüyle yoğrulmuş nostaljik bir yeme-içme ve işletme rehberi. Müziğin hiç dinmediği meyhanelerde, eğlencenin hiç bitmediği tavernalarda yerinizi ayırtın. Yıllardır ayakta kalmayı başarmış bu eşsiz mekânların asırlık öykülerini dinleyecek, en iyi mezelerin sırlarını bulacak, ara sıcaktan ana yemeğe her lokmada farklı tatlara kapı aralayacaksınız. Mis kokulu pastaneler, rengârenk şekerlemeciler ve rüya gibi çikolata fabrikaları da cabası. Eğer siz de yeni bir başlangıç yapıp yeme-içme sektörüne girmek istiyorsanız, bu kitapla işin inceliklerini öğrenecek, aradığınız cesareti bulacaksınız. Yok, sadece tatmaya geldim diyorsanız, hayal ettiğinizden çok daha fazlasını tadacaksınız. 

İnkılap Yayın

7. Kitap: "Peram Tadım Tuzum" Heyamola Yayınları

7. Kitap: "Peram Tadım Tuzum" Heyamola Yayınları

Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile Beyoğlu Kitaplığı için hazırlanan 100 kitap arasına girmiş olan Beyoğlu’nun lezzet tarihini anlattığım kitaptır.

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8.Kitap: " Adanın İnsanları" ~Kimler Geldi, Kimler Geçti~

8.Kitap: " Adanın İnsanları" ~Kimler Geldi, Kimler Geçti~

İstanbullu bir Rum olan yazar Meri Çevik Simyonidis tarafından kaleme alınan Adanın İnsanları, Rumların henüz evlerini terk etmek zorunda kalmadığı zamanları, Adalar’ın gerçek sahiplerini anlatıyor.

Yazar, aynı zamanda kitabında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir söyleşiye de yer veriyor.

İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini alan 'Adanın İnsanları',

Adalar Metropoliti Sn. Dimitrios'un Sunumu ve Ekrem İmamoğlu ile yapılan bir röportajla başlıyor  ve yaşamının büyük bir kısmını Adalar’da geçirmiş insanların söyleşileri ile devam ediyor.

Yazar, okuru, Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’ya doğru adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Adalar’ın Tarihine Keyifli Bir Bakış

Adalar’ın Tarihine Keyifli Bir Bakış

Adanın İnsanları’nda Türk’ü, Ermeni’si, Rum’u ile bir zamanlar çok kültürlülüğün beşiği olan Adalar’da çocukluğuna ve gençliğine dair izler kalanlar, anlattıklarıyla o dönemin hoşgörü içinde yaşanan hayatını resmediyor. Öğretmen Vasiliki Ksida’dan Emekli Büyükelçi Yalım Eralp’e; Doktor Akilas Milas’tan, Büyükada’nın en eski sakinlerinden ev hanımı Madam Eleni Burgazlı'ya, Hebeliada tarihi Eczacısı Andonaki’nin kızı Keti Proku'ya ve Burgazadalı tiyatrocu, yazar Bercuhi Berberyan'a kadar  ve daha birçok Adalı ile de yaptığı sohbetlerle,  okura yaşanmışlıklarla dolu bir geçmiş sunuyor.

Eski zamanların dokusu satır aralarına işlerken, verilen tarif ve reçetelerle  Adalara özgü yemek, Ada otları, Ada balıkçılığı ve Ada da yetişen meyveler ile yapılan reçel ve tatlılar hakkında ki bilgilerle Ada gastronomisinin yanı sıra  Adanın lezzet tarihine de ışık tutuyor bu çalışma.

Meri Çevik Simyonidis'in  bu çalışması da, diğer kitapları gibi, Mutfak Penceresinden, ada tarihini, adanın sosyokültürel, dokusunu, arkadaş ve komşuluk ilişkilerini, etnik zenginliğini ve bunların birbiri ile etkileşimlerini, ada gastronomisini ve ada geleneklerini, anılar ve hatıralar içinden gün yüzüne çıkarıyor...

Adanın İnsanları, Ada tarihi hakkında okuyucuya, zengin, çok kültürlü, çok renkli, çok sesli ve çok lezzetli bir keşif vaat ediyor.

9.Kitap: "Taverna İstanbul" ~Çok Kültürlü İstanbul’un Çok Renkli Geceleri~

9.Kitap: "Taverna İstanbul" ~Çok Kültürlü İstanbul’un Çok Renkli Geceleri~

«İnsan İstanbullu Rumluğun tarihini araştırırken, Rumların, gastronomiye ve eğlenceye ne kadar önem verdikleri açıkça görebiliyor. O yüzdendir ki, edebi kitaplarda da aile sofralarının hazırlanmasındaki aşamalara değinilerek anlatan, detaylı yemek tarifleri bulunan romanlar  oldukça fazladır.

İstanbul’da yaratılmış kendisine has bu lezzetler kültürü; Rum Mutfağı’nın etkisiyle biçimlendiği gibi, ihtiva ettiği tatlar ve  kokular hepimizi tarih boyunca çok özel anılar ile buluştururlar.

Bunun sonucu olarak, 20.yy’da İstanbul’un Rum sakinlerinin çoğu yeme içme sektörüne yönelerek ağız tadını eğlence ile buluşturan taverna, restoran, meyhane gibi işletmeleri kurmuşlardır.

Bu anlamda, Meri Çevik Simyonidis’in yaptığı araştırmalarıyla ve çalışmalarıyla ortaya çıkardığı bu eser, İstanbul’a has yeme içme kültürü tarihini kayıt altına almaya dair önemli derecede ve büyük katkı sağlamaktadır.

Hem çocukluk hem de gençlik yıllarım boyunca bu kültürü bizzat yaşamış ve bir ömür boyunca benim için unutulmaz olan bu böylesi bir kültürün tecrübelerine sahip olduğum için de ayrıca çok mutluyum…»

Ayrıca yazarın, “İstanbul’um Tadım Tuzum Hayatım” adındaki ilk kitabı  2023 yılında  Yunancaya da çevrilmiştir... 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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