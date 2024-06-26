''İstanbulum Tadım- Tuzum Hayatım'' ile Tanıdığımız Meri Çevik Simyonidis ve Yeni Kitapları

Farklı Kadınlar, Farklı Mutfaklar, Farklı Hayatlar,

Sander Yayın

İstanbul… Asırlar boyu farklı kültürlerin, dillerin, hayatların bir arada, zenginliğine zenginlik katarak yaşandığı şehir. Ondan ne insanlar, ne hikâyeler, ne renkler, sesler, kokular ve tatlar geçti. Hepsi de hafızalarda derin, unutulmaz izler bıraktı. Şimdiyse birer birer silikleşerek yok olmaya yüz tuttular.

Meri Çevik Simyonidis alanında ilk olan bir araştırmaya imza atarak, mesleklerinin önde gelen isimlerinden 32 kadınla yaptığı röportajlarla farklı kültürler ve unutulmaz lezzetler arasında bir yolculuğa çıkarıyor okuru. İstanbul tarihine ve sosyolojisine evlerin en özel, en samimi ve yaşanan kültürü en çok yansıtan mekânından, mutfaklarından bakıyor. Anılar, özlenen tatlar, sofralar, restoranlar, misafirlikler, arkadaşlıklar, olaylar… Hepsi dün gibi yeniden canlanıyor bu röportajlarda…

Meri Çevik Simyonidis’in İstanbul’a dair bu eşssiz lezzet, kültür ve tarih yolculuğunu, hatırlamanın verdiği mutluluk ve kimi zaman da özlemin buruk tadıyla bir solukta okuyacaksınız.

-Ece Erdoğuş Levi-