Dacia Fiyat Listesi Haziran 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Lider otomotiv markası Dacia, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan fiyat listelerini yayımladı. Listede, Romanya'nın otomobil devinin gözde modellerinin anahtar teslim fiyatları yer aldı. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın 2024 Haziran ayı güncel fiyat listesi...