Dacia Fiyat Listesi Haziran 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları
Dacia Fiyat Listesi Haziran 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Lider otomotiv markası Dacia, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan fiyat listelerini yayımladı. Listede, Romanya'nın otomobil devinin gözde modellerinin anahtar teslim fiyatları yer aldı. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu?
İşte Dacia'nın 2024 Haziran ayı güncel fiyat listesi...
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Dacia Fiyat Listesi
Dacia Sandero Fiyat Listesi Haziran 2024
Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Haziran 2024
Dacia Duster Fiyat Listesi Haziran 2024
Dacia Jogger Fiyat Listesi Haziran 2024
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Dacia Spring Fiyat Listesi Haziran 2024
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