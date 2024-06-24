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Tercihlerine Göre Sen Hangi Ekonomi Ekolündensin?

etiket Tercihlerine Göre Sen Hangi Ekonomi Ekolündensin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 17:01

Bu testte tercihlerine göre hangi ekonomi ekolünden olduğunu söylüyoruz!

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1. Sence ekonomik sorunların çözümünde devletin rolü nasıl olmalı?

1. Sence ekonomik sorunların çözümünde devletin rolü nasıl olmalı?

2. Gelir dağılımının adil olması senin için ne kadar önemli?

2. Gelir dağılımının adil olması senin için ne kadar önemli?

3. Vergilerin ekonomiye etkisi hakkında ne düşünüyorsun?

3. Vergilerin ekonomiye etkisi hakkında ne düşünüyorsun?

4. Paranın ekonomideki rolü nasıl sence?

4. Paranın ekonomideki rolü nasıl sence?

5. İşsizlikle mücadelede devletin ne yapması gerekir?

5. İşsizlikle mücadelede devletin ne yapması gerekir?
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6. Ekonomik büyüme için hangi faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyorsun?

6. Ekonomik büyüme için hangi faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyorsun?

7. Peki ya sence ekonomide rekabetin rolü nasıl?

7. Peki ya sence ekonomide rekabetin rolü nasıl?

8. Son olarak, gelir ve servet eşitsizliği hakkında ne yapılmalı sence?

8. Son olarak, gelir ve servet eşitsizliği hakkında ne yapılmalı sence?

Sen Klasik Ekonomi ekolündensin!

Sen Klasik Ekonomi ekolündensin!

Sen klasik ekonomi ekolünü benimseyen biri olarak, ekonomik düzenlemelerin ve müdahalenin minimal olduğu bir serbest piyasa ekonomisini destekliyorum. Sana göre serbest piyasa ekonomisi bireylerin özgürlüğünü teşvik ederken, rekabetçi piyasaların ve bireysel iradenin önemi büyüktür. Ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde piyasalar tarafından yönlendirilmesi ve düzenlenmesi, toplumun refahı için en etkili yaklaşımdır. Devlet müdahalesi, sadece piyasaların düzgün işlemesini sağlamak ve temel kamu hizmetlerini sunmak amacıyla sınırlı olmalıdır. İşte sen tam olarak bu düşünceleri savunuyorsun, bu yüzden klasik ekonomi ekolündensin!

Sen Keynesyen Ekonomi ekolündensin!

Sen Keynesyen Ekonomi ekolündensin!

Sen, Keynesyen Ekonomi Ekolünü benimseyen biri olarak ekonomik faaliyetlerde devlet müdahalesinin ve kamu harcamalarının öneminli olduğunu düşünüyorsun. Sana göre, serbest piyasa ekonomisi bazen dengesizlikler ve durgunluklar yaşayabilir ve bu durumlarda devletin ekonomiye müdahalesi gereklidir. Ayrıca, rekabetçi piyasaların her zaman etkili olmadığına ve devlet müdahalesinin bazı durumlarda gereklili olduğunu da düşünüyorsun!

Sen Neoklasik Ekonomi ekolündensin!

Sen Neoklasik Ekonomi ekolündensin!

Sen Neoklasik Ekonomi Ekolünü benimseyen biri olarak, ekonomik analizlerde matematiksel ve mikroekonomi odaklı bir yaklaşımı destekliyorsun. Bu ekol, klasik ekonomi ekolünden esinlenerek, piyasa dengesinin arz ve talep yoluyla sağlandığını ve rekabetçi piyasaların etkin bir şekilde kaynakları dağıttığını savunur. Tüketici tercihlerinin, fiyatların ve piyasa dengesinin analizini yaparak ekonomik olayları anlamaya çalışır. Ayrıca rekabetçi piyasaların, verimli üretim ve kaynak dağılımı için önemli olduğuna inanır ve monopolistik güçlerin önlenmesini teşvik eder. Sen bu ekolün adeta temsilcisi gibisin!

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