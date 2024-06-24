Sen klasik ekonomi ekolünü benimseyen biri olarak, ekonomik düzenlemelerin ve müdahalenin minimal olduğu bir serbest piyasa ekonomisini destekliyorum. Sana göre serbest piyasa ekonomisi bireylerin özgürlüğünü teşvik ederken, rekabetçi piyasaların ve bireysel iradenin önemi büyüktür. Ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde piyasalar tarafından yönlendirilmesi ve düzenlenmesi, toplumun refahı için en etkili yaklaşımdır. Devlet müdahalesi, sadece piyasaların düzgün işlemesini sağlamak ve temel kamu hizmetlerini sunmak amacıyla sınırlı olmalıdır. İşte sen tam olarak bu düşünceleri savunuyorsun, bu yüzden klasik ekonomi ekolündensin!