Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Listesi Güncellendi: Fiat Egea Tahtını Kaybetti!
Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Listesi Güncellendi: Fiat Egea Tahtını Kaybetti!
Kaynak: https://www.odmd.org.tr/folders/2837/...
Ülkemizde mayıs ayına ilişkin sıfır otomobil pazar verileri yayımlandı. Verilere göre, Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri listesinin zirvesinde önemli değişikler yaşandı.👇
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), mayıs ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini yayımladı.
Paylaşılan veriler, ülkemizde en çok satan otomobil markalarını ve modellerini gün yüzüne çıkardı.
Buna göre, 2024 mayıs ayında ülkemizde en çok satış gerçekleştiren otomobil markası Renault oldu. Lider Renault'u ise sırasıyla Volkswagen ve Chery takip etti.
Mayıs ayında Türkiye'de en çok satan otomobil modeli ise Renault Clio oldu. Daha önceki listelerde zirvede görmeye alışık olduğumuz Fiat Egea modeli ise artan fiyatı nedeniyle 5. sıraya kadar geriledi.
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