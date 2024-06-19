TikTok, Instgram'a Rakip Olacak Yeni Sosyal Medya Platformu Whee'yi Duyurdu: Türkiye'de Erişime Açıldı!
TikTok, Instgram'a Rakip Olacak Yeni Sosyal Medya Platformu Whee'yi Duyurdu: Türkiye'de Erişime Açıldı!
Kaynak: https://play.google.com/store/apps/de...
TikTok, 'Whee' isimli Instagram benzeri yeni sosyal medya platformunu duyurdu. Türkiye'de erişime açılan yeni platform, kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşmalarına izin veriyor.👇
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, "Whee" adını verdiği yeni bir sosyal medya uygulamasını sessiz sedasız bir şekilde tanıttı.
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Platformun Instagram'a rakip olarak geliştirdiği yeni Whee, kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşımları yapabildikleri dost canlısı bir mecra olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni platform, Instagram'dan farklı olarak profilinizin herkese açık olmasına rağmen bazı gönderilerinizi yalnızca arkadaşlarınızın görebileceği şekilde paylaşmanıza olanak tanıyor.
TikTok'un yeni arkadaş odaklı yeni uygulaması ayrıca, kamera, ana sayfa ve mesajlar olmak üzere yalnızca üç farklı sekmeden oluşan oldukça basit ve sade bir arayüze ev sahipliği yapıyor.
Henüz ABD başta olmak üzere pek çok ülkede erişime açılmayan Whee, ilginç bir şekilde Google Play Türkiye'de aktif hale getirilmiş durumda.
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Şu anda sadece Android cihazlarda hizmet veren Whee'nin, diğer platformlara gelip gelmeyeceği konusu hala belirsizliğini koruyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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