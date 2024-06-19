Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de İHA ve Drone Araçları için Özel "Hava Otobanları" Oluşturacak!
Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de İHA ve Drone Araçları için Özel "Hava Otobanları" Oluşturacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA ve drone araçlarının güvenliğini sağlamak için özel hava hava koridorları ve güzergahları oluşturacaklarını açıkladı.👇
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günümüzde hemen hemen her sektörde kullanılmaya başlanan insansız hava araçları (İHA) ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu.
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Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında İHA ve drone araçlarının şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde yolculuk yapmalarını sağlayacak yeni hava koridorları ve güzergahlar oluşturacaklarını duyurdu.
Sivil Havacılık Genel Müdürülüğünün söz konusu hava koridorları için çalışmalara başladığını belirten Uraloğlu, müdürlüğe kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 araç olduğunu ekledi.
Çok sayıda farklı iHA türü için özel havayolu güzergahları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Ulaştırma Bakanı, yeni hava otobanlarıyla mevcut araçlar ile yapılan uygunsuz uçuşların önüne geçilebileceğini aktardı.
Uraloğlu, bunlara ek olarak yeni güzergahların üzerinde arızalanan İHA ve drone'lara yardımcı olacak tamir istasyonlarının da kurulacağını ifade etti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konu hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:
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