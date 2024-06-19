Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de İHA ve Drone Araçları için Özel "Hava Otobanları" Oluşturacak!

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de İHA ve Drone Araçları için Özel "Hava Otobanları" Oluşturacak!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 15:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA ve drone araçlarının güvenliğini sağlamak için özel hava hava koridorları ve güzergahları oluşturacaklarını açıkladı.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günümüzde hemen hemen her sektörde kullanılmaya başlanan insansız hava araçları (İHA) ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günümüzde hemen hemen her sektörde kullanılmaya başlanan insansız hava araçları (İHA) ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu.

Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında İHA ve drone araçlarının şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde yolculuk yapmalarını sağlayacak yeni hava koridorları ve güzergahlar oluşturacaklarını duyurdu.

Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında İHA ve drone araçlarının şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde yolculuk yapmalarını sağlayacak yeni hava koridorları ve güzergahlar oluşturacaklarını duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürülüğünün söz konusu hava koridorları için çalışmalara başladığını belirten Uraloğlu, müdürlüğe kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 araç olduğunu ekledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürülüğünün söz konusu hava koridorları için çalışmalara başladığını belirten Uraloğlu, müdürlüğe kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 araç olduğunu ekledi.

Çok sayıda farklı iHA türü için özel havayolu güzergahları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Ulaştırma Bakanı, yeni hava otobanlarıyla mevcut araçlar ile yapılan uygunsuz uçuşların önüne geçilebileceğini aktardı.

Çok sayıda farklı iHA türü için özel havayolu güzergahları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Ulaştırma Bakanı, yeni hava otobanlarıyla mevcut araçlar ile yapılan uygunsuz uçuşların önüne geçilebileceğini aktardı.

Uraloğlu, bunlara ek olarak yeni güzergahların üzerinde arızalanan İHA ve drone'lara yardımcı olacak tamir istasyonlarının da kurulacağını ifade etti.

Uraloğlu, bunlara ek olarak yeni güzergahların üzerinde arızalanan İHA ve drone'lara yardımcı olacak tamir istasyonlarının da kurulacağını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konu hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konu hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

'Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergâhlar ve yollar oluşturuyorsak dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı artan İHA’lar için de şehir içi ve şehirlerarası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayan hava koridorları ve güzergâhlar oluşturacağız. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek drone’lar için güvenli hava sahası oluşturacağız.”

'Hava araçlarının belirlenen güzergahların dışına çıkmasını engelleyeceğiz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 İHA için Bakanlık olarak temel hedefimiz, ulaşımın her modunda güvenliği sağlamak.'

'Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve drone'lar için de kontrol mekanizması ihtiyacı var. Bu araçlar için takip ve trafik yönetim sistemimiz İHA'ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacak. Drone'lar sistem bilgileri, konum, irtifa, hız, pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıt altına alınacak. Bu sayede trafik yönetimi ve uçuş izinleri tek bir merkezden hızlı, kolay, emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Ayrıca drone'ların arıza, pil bitmesi veya olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı da güzergahlar üzerine tamir istasyonları kurmayı planlıyoruz.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın