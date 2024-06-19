Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de İHA ve Drone Araçları için Özel "Hava Otobanları" Oluşturacak!

'Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergâhlar ve yollar oluşturuyorsak dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı artan İHA’lar için de şehir içi ve şehirlerarası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayan hava koridorları ve güzergâhlar oluşturacağız. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek drone’lar için güvenli hava sahası oluşturacağız.”

'Hava araçlarının belirlenen güzergahların dışına çıkmasını engelleyeceğiz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 İHA için Bakanlık olarak temel hedefimiz, ulaşımın her modunda güvenliği sağlamak.'

'Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve drone'lar için de kontrol mekanizması ihtiyacı var. Bu araçlar için takip ve trafik yönetim sistemimiz İHA'ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacak. Drone'lar sistem bilgileri, konum, irtifa, hız, pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıt altına alınacak. Bu sayede trafik yönetimi ve uçuş izinleri tek bir merkezden hızlı, kolay, emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Ayrıca drone'ların arıza, pil bitmesi veya olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı da güzergahlar üzerine tamir istasyonları kurmayı planlıyoruz.'