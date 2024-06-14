WhatsApp'a Yeni Görüntülü Görüşme Özellikleri Yakında Geliyor: Ekran Paylaşımı, Öne Çıkanlar ve Daha Fazlası!
WhatsApp'a Yeni Görüntülü Görüşme Özellikleri Yakında Geliyor: Ekran Paylaşımı, Öne Çıkanlar ve Daha Fazlası!
Kaynak: https://blog.whatsapp.com/better-call...
WhatsApp, 2015 yılında hayata geçirdiği arama bölümü için birbirinden yararlı 3 yeni özelliği kullanıcıların beğenisine sunmak üzere. ⬇️
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Meta, bünyesinde bulundurduğu ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp için kullanıcıları sevindirecek yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor.
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Dev sosyal medya şirketi son olarak, platforma 2015 yılında getirilen arama özelliği adına 3 kullanışlı yeniliği daha hayata geçireceğini duyurdu.
Geçtiğimiz gün platform tarafından konu hakkında yayımlanan blog yazısına göre, WhatsApp aramalarında yakında daha fazla katılımcı eklenebilecek, konuşmacılar öne çıkarılabilecek ve ses ile birlikte erkan paylaşımı yapılabilecek.
Buna göre, artık WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşmelerde 32 kişiye kadar katılımcı eklenebilecek.
Kullanıcılar, bununla beraber yine görüntülü aramalarda katılımcılara ekranını yansıtırken, ortam sesini de paylaşabilecek.
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Ayrıca, geliştirilen hoparlör vurgusu sayesinde artık görüşme sırasında konuşan kişi katılımcılar listesinde ilk sırada görüntülenecek ve resmi öne çıkarılacak.
WhatsApp, platformdaki arama deneyimini daha iyi hale getirecek yeni özelliklerin ilerleyen haftalarda herkesin kullanımına sunulacağını belirtiyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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