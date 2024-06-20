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Canlı Yayınlar da Değişiyor! Instagram'dan Yakın Arkadaşlarla 'Canlı Yayın' Yapma Fırsatı!

Canlı Yayınlar da Değişiyor! Instagram'dan Yakın Arkadaşlarla 'Canlı Yayın' Yapma Fırsatı!

Instagram Canlı Yayın
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 23:19

Instagram'ın yeni 'yakın arkadaşlarla canlı yayın' özelliği, platformun kullanıcılarını heyecanlandırdı. Bu özellikle birlikte Instagram'da yeni bir dönem başlıyor. Platform yeniden eskisi gibi sıcak ve samimi bir ortama dönüşebilecek. 

İşte, detaylar...

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Instagram, kullanıcıların sadece 'Yakın Arkadaşlar' listesine canlı yayın yapabilmesine imkan tanıyan yeni bir özelliğini duyurdu.

Instagram, kullanıcıların sadece 'Yakın Arkadaşlar' listesine canlı yayın yapabilmesine imkan tanıyan yeni bir özelliğini duyurdu.

Şirket tarafından duyurulan 'Canlı Yayında Yakın Arkadaşlar' adlı özelliği, kullanıcılara en fazla üç kişiyle canlı yayın yapma fırsatı sunuyor.

Instagram, bu yeni özelliğin çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor.

Instagram, bu yeni özelliğin çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor.

Sevdiklerinizle düşüncelerinizi paylaşmak, arkadaşlarınızla spontane sohbetler yapmak, seyahat planları yapmak, birlikte ödev yapmak veya sadece gerçek zamanlı olarak takılmak ve çok daha fazlası...

2016'da başlatılan canlı yayın özelliği, genellikle halka açık olarak ve takipçilere yönelik olarak gerçekleştiriliyordu: Şimdi durum değişiyor'!

2016'da başlatılan canlı yayın özelliği, genellikle halka açık olarak ve takipçilere yönelik olarak gerçekleştiriliyordu: Şimdi durum değişiyor'!

Ünlüler ve sosyal medya fenomenlerinin hayranlarıyla iletişim kurmasını kolaylaştıran canlı yayın özelliği bambaşka bir hal alıyor. Artık, tüm takipçilerle birlikte canlı yayın yapma fikri, yerini bir nevi sohbet odalarına bırakıyor!

Instagram, kullanıcıları yayınlarını kimlerin görebileceği konusunda kontrol sahibi olabilecek!

Instagram, kullanıcıları yayınlarını kimlerin görebileceği konusunda kontrol sahibi olabilecek!

Canlı yayın yapmayan kullanıcıları teşvik edecek bu özellik, sevilen sosyal medya platformunun daha kişisel ve özel bağlantılara doğru ilerlediğine işaret ediyor. 

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene, kullanıcıların arkadaşlarını metin ve emoji kullanarak güncellemelerini sağlayan Notes adlı bir durum özelliği tanınmıştı. Bu özellikle kullanıcılar, arkadaşlarının gelen kutularının üstünde görünecek bir Not yayınlamaya başlamıştı. Instagram, bu özelliği, kullanıcıların arkadaşlarıyla özel bir şekilde sohbet başlatmasının bir yolu olarak görüyordu.

Instagram, influencer'lar ve reklamlarla giderek daha fazla ilişkilendirilirken, platformunun gerçek hayattaki arkadaşlarla bağlantı kurma amacını hatırlatan özellikler aslında son derece önemli değişimi de işaret ediyor!

Instagram, influencer'lar ve reklamlarla giderek daha fazla ilişkilendirilirken, platformunun gerçek hayattaki arkadaşlarla bağlantı kurma amacını hatırlatan özellikler aslında son derece önemli değişimi de işaret ediyor!

Ne dersiniz, Instagram'ın ilk günlerindeki samimi atmosferi özleyen kullanıcılar için bu yeni özellikler cezbedici olabilir mi?

Üstelik tek yapmanız gereken hâlâ oluşturmadıysanız bir 'Yakın arkadaş' listesi oluşturmak ve canlı yayınlarınızı 'yakın arkadaşlarla' paylaşmak. Yorumlarda buluşalım!

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