Canlı Yayınlar da Değişiyor! Instagram'dan Yakın Arkadaşlarla 'Canlı Yayın' Yapma Fırsatı!

Canlı yayın yapmayan kullanıcıları teşvik edecek bu özellik, sevilen sosyal medya platformunun daha kişisel ve özel bağlantılara doğru ilerlediğine işaret ediyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene, kullanıcıların arkadaşlarını metin ve emoji kullanarak güncellemelerini sağlayan Notes adlı bir durum özelliği tanınmıştı. Bu özellikle kullanıcılar, arkadaşlarının gelen kutularının üstünde görünecek bir Not yayınlamaya başlamıştı. Instagram, bu özelliği, kullanıcıların arkadaşlarıyla özel bir şekilde sohbet başlatmasının bir yolu olarak görüyordu.