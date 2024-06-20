Canlı Yayınlar da Değişiyor! Instagram'dan Yakın Arkadaşlarla 'Canlı Yayın' Yapma Fırsatı!
Canlı Yayınlar da Değişiyor! Instagram'dan Yakın Arkadaşlarla 'Canlı Yayın' Yapma Fırsatı!
Instagram'ın yeni 'yakın arkadaşlarla canlı yayın' özelliği, platformun kullanıcılarını heyecanlandırdı. Bu özellikle birlikte Instagram'da yeni bir dönem başlıyor. Platform yeniden eskisi gibi sıcak ve samimi bir ortama dönüşebilecek.
İşte, detaylar...
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Instagram, kullanıcıların sadece 'Yakın Arkadaşlar' listesine canlı yayın yapabilmesine imkan tanıyan yeni bir özelliğini duyurdu.
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Instagram, bu yeni özelliğin çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor.
2016'da başlatılan canlı yayın özelliği, genellikle halka açık olarak ve takipçilere yönelik olarak gerçekleştiriliyordu: Şimdi durum değişiyor'!
Instagram, kullanıcıları yayınlarını kimlerin görebileceği konusunda kontrol sahibi olabilecek!
Instagram, influencer'lar ve reklamlarla giderek daha fazla ilişkilendirilirken, platformunun gerçek hayattaki arkadaşlarla bağlantı kurma amacını hatırlatan özellikler aslında son derece önemli değişimi de işaret ediyor!
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