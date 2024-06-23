Uygun Fiyatlı Yeni Apple Vision Pro Yakında Geliyor: Kullanmak için iPhone veya Mac Gerekecek!
Uygun Fiyatlı Yeni Apple Vision Pro Yakında Geliyor: Kullanmak için iPhone veya Mac Gerekecek!
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/newsle...
Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı daha uygun fiyatlı bir Apple Vision Pro modeli hakkında yeni bilgiler gündeme düştü. İddialara göre, yeni sanal gerçeklik başlığının çalışması için bir iPhone veya Mac cihazına ihtiyaç duyulacak.
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Apple, bu yılın başlarında satışa sunduğu sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun yeni ve daha uygun fiyatlı bir versiyonu için kolları sıvadı.
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Uzun bir süredir şirketin planları dahilinde olan yeni cihaz hakkında iddialar ve söylentiler de gecikmedi.
Firmaya yakınlığı ile bilinen ünlü analist Mark Gurman, bugün yeni cihazın önemli bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı.
Gurman'a göre Apple'ın yeni uygun fiyatlı sanal gerçeklik başlığı, ilk modelin aksine yalnızca bir iPhone veya Mac cihazı ile birlikte kullanılabilecek.
İlk Apple Vision Pro'ya kıyasla daha düşük işlem gücüne sahip olması beklenen yeni cihaz, yakınında bulunan bir iPhone veya Mac'ten yardım alacak.
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Gurman bununla birlikte uygun fiyatlı yeni Vision Pro'nun, eski cihaza göre daha dar bir görüş alanı sunacağını da aktardı.
Yeni sanal gerçeklik başlığının yaklaşık 1600 dolarlık bir fiyat etiketi ile 2025 yılında Apple tarafından resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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