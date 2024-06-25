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Ünlü Şarkıcı Teoman Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Konuştu: “Öyle Bir Karizmatik Gücü Var ki”

Ünlü Şarkıcı Teoman Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Konuştu: “Öyle Bir Karizmatik Gücü Var ki”

Teoman
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 22:28

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Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” adlı programına konuk olan ünlü şarkıcı Teoman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında düşüncelerini paylaştığı kesitle kısa sürede gündeme geldi.

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Işık’ın “Dünya sağa doğru mu meyil ediyor?” sorusu üzerine konuşmaya başlayan Teoman, konu Türkiye’ye gelince “Erdoğan’ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince bir sürü kişiyi arkasından sürükleyebiliyor.” dedi.

Işık’ın “Dünya sağa doğru mu meyil ediyor?” sorusu üzerine konuşmaya başlayan Teoman, konu Türkiye’ye gelince “Erdoğan’ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince bir sürü kişiyi arkasından sürükleyebiliyor.” dedi.

Ardından ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için de “Benzer karizmatiklikte demiyim ama karizmatik figürler olduğu kesin.” ifadelerini kullandı.

Ardından ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için de “Benzer karizmatiklikte demiyim ama karizmatik figürler olduğu kesin.” ifadelerini kullandı.

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