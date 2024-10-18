Kızları Yenidoğan Çetesi Tarafından Öldürülen Kadın Yaşadıklarını Anlattı
Kızları Yenidoğan Çetesi Tarafından Öldürülen Kadın Yaşadıklarını Anlattı
Gündem 12 bebeği para için öldüren yenidoğan çetesiyle çalkalanıyor. Kayıtlarda 12 bebeğin ismi geçse de ismi geçen hastaneler hakkında yıllardır yapılan şikayetler ve diğer özel hastanelerin de benzer yöntemleri kullandığı iddiaları sosyal medyanın gündeminde. Kızlarını kaybeden bir Twitter kullanıcısı da yayınlanan listede sevkettirildiği hastaneyi görünce başından geçenleri yazdı.
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Yenidoğan çetesi eşine ülkemizde bile rastlanmayacak kadar büyük sağlık skandallarından biri olarak kayıtlara geçti. Tabii Doktor Fırat Sarı ve ekibi buzdağının görünen kısmı.
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Yakınlarda sevkedilebilecek yüzlerce hastane varken İzmit'ten Bağcılar'a gönderilen kadınının hikayesi şöyle;
Bir sürü hastane olabilecekken 112 beni İzmit'ten Bağcılar'da bir özel hastaneye sevk etti.
Erken doğumdan sonra kızların kilosu iyi olduğu halde biri entübe edildi diğeri edilmedi.
Daha fazla ayrıntıları girmeden ben 6 aydır kendime bunun her kadının başına gelebileceğine inandırmaya çalıştım
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