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Kızları Yenidoğan Çetesi Tarafından Öldürülen Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Kızları Yenidoğan Çetesi Tarafından Öldürülen Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.10.2024 - 12:26

Gündem 12 bebeği para için öldüren yenidoğan çetesiyle çalkalanıyor. Kayıtlarda 12 bebeğin ismi geçse de ismi geçen hastaneler hakkında yıllardır yapılan şikayetler ve diğer özel hastanelerin de benzer yöntemleri kullandığı iddiaları sosyal medyanın gündeminde. Kızlarını kaybeden bir Twitter kullanıcısı da yayınlanan listede sevkettirildiği hastaneyi görünce başından geçenleri yazdı.

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Yenidoğan çetesi eşine ülkemizde bile rastlanmayacak kadar büyük sağlık skandallarından biri olarak kayıtlara geçti. Tabii Doktor Fırat Sarı ve ekibi buzdağının görünen kısmı.

Yenidoğan çetesi eşine ülkemizde bile rastlanmayacak kadar büyük sağlık skandallarından biri olarak kayıtlara geçti. Tabii Doktor Fırat Sarı ve ekibi buzdağının görünen kısmı.

Yakınlarda sevkedilebilecek yüzlerce hastane varken İzmit'ten Bağcılar'a gönderilen kadınının hikayesi şöyle;

Yakınlarda sevkedilebilecek yüzlerce hastane varken İzmit'ten Bağcılar'a gönderilen kadınının hikayesi şöyle;

Bir sürü hastane olabilecekken 112 beni İzmit'ten Bağcılar'da bir özel hastaneye sevk etti.

Bir sürü hastane olabilecekken 112 beni İzmit'ten Bağcılar'da bir özel hastaneye sevk etti.

Acil doktorumun adı Ali olmadığı halde sizi Doktor Ali mi yönlendirdi diye hemşireler defalarca sorduBebekle çok küçük sezaryen olamam dediğimde Doktor sen buraya doğum için getirildin dedi.

Erken doğumdan sonra kızların kilosu iyi olduğu halde biri entübe edildi diğeri edilmedi.

Erken doğumdan sonra kızların kilosu iyi olduğu halde biri entübe edildi diğeri edilmedi.

Ama ilk gün epikrizinde ikisinin de entübe edildiği yazıldı.( çünkü epikriz raporunu hemşireler kopyala yapıştır yapıyorlar)Günde bir defa 1 -2 dk sadece eşimle benim görmeme izin verildi.

Daha fazla ayrıntıları girmeden ben 6 aydır kendime bunun her kadının başına gelebileceğine inandırmaya çalıştım

Daha fazla ayrıntıları girmeden ben 6 aydır kendime bunun her kadının başına gelebileceğine inandırmaya çalıştım

Ta ki bu korkunç haberi ve doğum yaptığım hastaneyi listede görene kadar. Bu şeytanların yanlarına kalmaması için tüm yasal yollara başvuracağım. Bu anlamda yol göstermek, destek olmak isteyen herkese bu ileti açık çağrımdır.

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