Yenidoğan Çetesi Üyesi ve Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin'in Paylaşımı Sinirleri Bozdu
Yenidoğan Çetesi Üyesi ve Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin'in Paylaşımı Sinirleri Bozdu
Yenidoğan çetesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 12 bebeğin ölümünden sorumlu olan şebekenin üyesi ve savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in sosyal medya paylaşımı ise oldukça sinir bozucu.
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12 tane bebeğin ölümünden sorumlu olan Yenidoğan Çetesi üyesi Mustafa Kemal Zengin, bebeklerle ilgili soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit etmişti.
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Tehdit görüntülerinin ardından gözaltına alınan ve kısa süre sonra da tutuklanan Zengin'in sosyal medya paylaşımları da çok konuşulmuştu.
Zengin'in Süleyman Soylu ile birlikte olduğu bu fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
Mustafa Kemal Zengin'in İbrahim Kalın ile de fotoğrafı bulunuyor.
Ama Zengin'in ortaya çıkan bu son fotoğrafı hem pes ettirdi hem de hak verdirdi. İnsan olabilmek gerçekten çok zor...
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