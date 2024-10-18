Yenidoğan Çetesinin Lideri Fırat Sarı’nın İlk İfadesi: “Suçlamaları Kabul Etmiyorum”

Türkiye’nin konuştuğu “Yenidoğan Çetesi”nin lideri olmakla suçlanan Doktor Fırat Sarı’nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. 12 bebeğin ölümü ile suçlanan Fırat Sarı, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sarı ayrıca dinleme tapelerine rağmen hiçbir hemşireye emir vermediğini de iddia etti.