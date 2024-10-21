Türkiye’nin Konuştuğu Savcı: Yenidoğan Çetesi Skandalını Ortaya Çıkartan Savcı Yavuz Engin Kimdir?
Türkiye’nin Konuştuğu Savcı: Yenidoğan Çetesi Skandalını Ortaya Çıkartan Savcı Yavuz Engin Kimdir?
Yenidoğan Çetesi tarafından makamında tehdit edilmesine rağmen kararlı duruşundan taviz vermeyen ve Türkiye’nin tarihindeki en büyük sağlık skandallarından birinin çökertilmesinde kritik bir rol oynayan Savcı Yavuz Engin, adeta sembol bir isim oldu.
Peki Türkiye’nin konuştuğu adam haline gelen ve duruşuyla çok fazla saygı duyulan bir isim olan Savcı Yavuz Engin kimdir?
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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.
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Süreçte, makamında tehdit edilmesine rağmen duruşuyla soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Savcı Yavuz Engin Türkiye’nin gündemine oturan isimleren biri oldu.
Savcı Yavuz Engin, kendisini tehdit eden 'Yenidoğan çetesi'ne boyun eğmeyerek, çetenin videosunu alıp soruşturmaya yön verdi. Peki kimdir bu savcı?
Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. Eğitim hayatını Türkiye'de tamamlayan Engin, İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda okudu, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında bitirdi.
Savcı Yavuz Engin 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu.
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Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır.
Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır.
Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.
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