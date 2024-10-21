Türkiye’nin Konuştuğu Savcı: Yenidoğan Çetesi Skandalını Ortaya Çıkartan Savcı Yavuz Engin Kimdir?

Yenidoğan Çetesi tarafından makamında tehdit edilmesine rağmen kararlı duruşundan taviz vermeyen ve Türkiye’nin tarihindeki en büyük sağlık skandallarından birinin çökertilmesinde kritik bir rol oynayan Savcı Yavuz Engin, adeta sembol bir isim oldu.

Peki Türkiye’nin konuştuğu adam haline gelen ve duruşuyla çok fazla saygı duyulan bir isim olan Savcı Yavuz Engin kimdir?