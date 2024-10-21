Canlı Yayında Fethullah Gülen’e Rahmet Okuyan Spiker Aysın Komitgan Gözaltına Alındı
Canlı Yayında Fethullah Gülen’e Rahmet Okuyan Spiker Aysın Komitgan Gözaltına Alındı
Bursada Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini rahmet okuyarak duyurdu. Hatasını fark eden Komitgan sosyal medya hesabı üzerinen 'ÖLDÜ' mesajını paylaştı.
Aysın Komitgan, 'Mekanı cennet olsun' ifadesini kullanması nedeniyle 'suç ve suçluyu övmek' ve 'terör propagandası yapmak' iddialarıyla gözaltına alındı.
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Bursa’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberini web televizyonunda verirken, “Mekanı cennet olsun” ifadesini kullanan gazeteci Aysın Komitgan hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi.
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ifadeye çağrılan Komitgan yarın adliyeye sevk edilecek.
Yerel bir web sitesinde televizyon programı hazırlayan Aysın Komitgan, Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili, “Birkaç kez gündeme gelen, gerçek olmadığını öğrendiğimiz Fetullah Gülen’in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
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canlari isteyince adaletimiz çok hizli
Lafını bilmeyene canlı yayında sunuculuk yaptirmayacaklar.
Kimbusik
sikinteki