Canlı Yayında Fethullah Gülen’e Rahmet Okuyan Spiker Aysın Komitgan Gözaltına Alındı

Bursada Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini rahmet okuyarak duyurdu. Hatasını fark eden Komitgan sosyal medya hesabı üzerinen 'ÖLDÜ' mesajını paylaştı.

Aysın Komitgan, 'Mekanı cennet olsun' ifadesini kullanması nedeniyle 'suç ve suçluyu övmek' ve 'terör propagandası yapmak' iddialarıyla gözaltına alındı.