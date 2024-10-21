Spikerin Dili Sürçtü, Fethullah Gülen'e Rahmet Okudu: Hatasını Sosyal Medyadan Düzeltti

Bursada Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini rahmet okuyarak duyurdu. Hatasını fark eden Komitgan sosyal medya hesabı üzerinen 'ÖLDÜ' mesajını paylaştı.
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Fethullahçı terör örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini sunan Bursada Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, Gülen'e rahmet okudu.
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Yayın sonrası hatasını fark eden Komitgan, sosyal medya üzerinden paylaştığı Gülen fotoğrafına 'ÖLDÜ' notunu düştü.
İşte o görüntüler 👇 🎥
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