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Spikerin Dili Sürçtü, Fethullah Gülen'e Rahmet Okudu: Hatasını Sosyal Medyadan Düzeltti

Spikerin Dili Sürçtü, Fethullah Gülen'e Rahmet Okudu: Hatasını Sosyal Medyadan Düzeltti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 15:22

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Bursada Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini rahmet okuyarak duyurdu. Hatasını fark eden Komitgan sosyal medya hesabı üzerinen 'ÖLDÜ' mesajını paylaştı.

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Fethullahçı terör örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini sunan Bursada Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, Gülen'e rahmet okudu.

Fethullahçı terör örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini sunan Bursada Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, Gülen'e rahmet okudu.

Yayın sonrası hatasını fark eden Komitgan, sosyal medya üzerinden paylaştığı Gülen fotoğrafına 'ÖLDÜ' notunu düştü.

Yayın sonrası hatasını fark eden Komitgan, sosyal medya üzerinden paylaştığı Gülen fotoğrafına 'ÖLDÜ' notunu düştü.

İşte o görüntüler 👇 🎥

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